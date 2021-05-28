8-й Чілдрен Кінофест розпочався допрем’єрним показом українського мультфільму "Віктор_Робот"

У столичному кінотеатрі "Київська Русь", сьогодні, 28 травня, відбулася церемонія відкриття 8-го фестивалю мистецтва кіно для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест. Захід проходить безкоштовно в кінотеатрах понад 20-ти українських міст до 2 червня, а також онлайн до 6 червня.
Відкрив фестиваль український анімаційний фільм "Віктор_Робот". Події стрічки відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає.
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Стрічку-відкриття "Віктор_Робот" презентували глядачам її творці:
- Анатолій Лавренішин, режисер і художник-постановник;
- Антон Байбаков, композитор;
- Сергій Мельніченко, продюсер виробництва;
- Олена Голубєва, продюсерка;
- Марися Нікітюк, авторка тексту діалогів та пісень;
Фото з допрем’єрного показу мультику "ВІктор_Робот" / Фото Пресслужба фільму Артхаус Трафік
"Віктор_Робот"– володар Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю 2020 та найкращий анімаційний фільм за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо" 2020. Мультфільм вийде в широкий кінопрокат уже за місяць – 24 червня.
"Віктор_Робот" 2021: дивіться відео
Героїв стрічки озвучили зіркові українські актори:
- Римма Зюбіна;
- Віктор Жданов;
- Василь Мазур;
- Богдан Бенюк;
- Анатолій Хостікоєв;
- Марія Аглоткова.
Фото з допрем’єрного показу мультику "ВІктор_Робот" / Фото Пресслужба фільму Артхаус Трафік
Спеціально для фільму були створені хітові саундтреки у виконанні відомих українських музикантів:
- Dakh Daughters;
- Антона Слєпакова ("Вагоновожаті");
- Мар’яни Головко;
- Марка Галаневича ("ДахаБраха").
Виробництво фільму тривало понад три роки, а працювало над стрічкою майже 200 професіоналів.
Частина місць на церемонію відкриття, як і на інші покази фестивалю, була надана юним глядачам із соціально незахищених верств населення:
- дітям з інвалідністю;
- сиротам;
- потерпілим від конфлікту на сході України.
Фото з допрем’єрного показу мультику "ВІктор_Робот" / Фото Пресслужба фільму Артхаус Трафік
До конкурсної програми традиційно ввійшло сім дитячих фільмів, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Фільм-переможець буде визначений за допомогою глядацького голосування і оголошений на онлайн-церемонії закриття фестивалю 6 червня.
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У межах Чілдрен Кінофесту проходить п'ятий ювілейний Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. 16 стрічок-фіналістів будуть показані в кінотеатрах 23-х міст України та онлайн. Його переможців визначить Почесне журі, а глядачі оберуть лауреата Призу глядацьких симпатій.
Поза конкурсами на фестивалі буде продемонстрований ретроспективний мультфільм "Лисенятко Вук".
"Лисенятко Вук" 2021: дивіться відео
Фільмом-закриттям стане минулорічний володар Гран-прі – фантастична пригодницька стрічка "Фокстер & Макс".
"Фокстер & Макс" 2021: дивіться відео
Почесною амбасадоркою фестивалю у 2021 році стала співачка й авторка пісень Христина Соловій.
Христина Соловій на допрем’єрномму показі мультику "ВІктор_Робот" / Фото Пресслужба фільму Артхаус Трафік