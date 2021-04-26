Друга жінка-режисерка в історії Оскару: що сказала Хлої Чжао у переможній промові

Американська режисерка китайського походження Хлої Чжао отримала тріумфальну перемогу Оскару-2021, ставши другою жінкою-режисеркою в історії церемонії. У своїй промові вона наголосила, що всі люди народжуються добрими.

Відома американо-китайська режисерка та сценаристка Хлої Чжао отримала нагороду як найкраща режисерка року за фільм "Земля кочівників". Вона стала другою жінкою-режисеркою, що отримала Оскар, а також першою "кольоровою" жінкою, яка була номінована й перемогла в цій категорії.

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Промова Хлої Чжао

Після тріумфу та вручення омріяної статуетки Хлої Чжао виступила перед публікою. Вона наголосила, що всі люди народжуються добрими. Її слова були зворушливими та надихаючими.

Останнім часом я багато думала про те, як мені продовжувати роботу, коли стає важко. Думаю, це виходить з того, чого я навчилася, коли була дитиною. Коли я росла в Китаї, ми з татом грали в цю гру. Ми запам'ятовували класичні китайські вірші й тексти, читали їх разом і намагалися закінчити речення один одного,

– розповіла режисерка.

"Є один, який я добре пам'ятаю, він називається "Класика трьох персонажів". Його перша фраза говорить: "Люди з народження від природи хороші". Ці шість слів скоїли на мене такий сильний вплив, коли я була дитиною, і я досі щиро вірю їм".

Хлої Чжао наголосила, що іноді може здаватися, що насправді все відбувається навпаки. Однак, зважаючи на досвід, вона завжди знаходила добро в людях.

Тому ця перемога – для всіх, у кого є віра і сміливість, щоб триматися за добро в собі й за добро один в одному, як би важко це не було. І ця перемога для вас. Ви надихаєте мене продовжувати,

– зворушила режисерка.

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