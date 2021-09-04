Відгуки критиків на фільм "Дюна": що принесли 7-ми хвилинні овації у Венеції

Світова прем'єра екранізації роману Френка Герберта "Дюна" режисера Дені Вільньова відбулась 3 вересня 2021 року на 78-му міжнародному Венеційському кінофестивалі. Глядачі оцінили картину 7-ми хвилинними оваціями, а також поділились своїми першими враженнями у мережі.

Нарешті світ побачив прем'єру "Дюни", на яку ми так чекали. Критики з усіх престижних видань світу були запрошені на перегляд стрічки у Венеції й вже оприлюднили свої враження та реакції.

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Чим вразила епічна екранізація роману "Дюна"

Пол Атрейдес (Тімоті Шаламе) обдарований юнак, народжений для великої долі, яка досі була йому невідома. Він мусить відправитись на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб забезпечити майбутнє своєї сім’ї та свого народу. Оскільки зловмисники затягують усю інші народи у конфлікт через ексклюзивні запаси найціннішого ресурсу на планеті – спеції, яка розкриває особливі здібності свідомості. Тож виживуть лише ті, хто зможе подолати власний страх.

Звісно, що критики розділились на два табори: комусь перегляд фільму приніс величезне задоволення та захват, а хтось залишився вкрай незадоволеним. В одному обізнані критики зійшлись одностайно – на відміну від екранізації роману у 1984 році Девідом Лінчем, "Дюна" Дені Вільньова претендує на достеменну передачу тексту та детально пропрацьованого сценарію. Дехто з критиків також зауважив, що фільм вражаючий на екрані у кінотеатрі, але всю епічність важко буде вловити вдома, натякаючи, на минулий скандал з режисером стрічки про незадоволення одночасної прем'єри на широких екранах та стримінгу HBO Max.

Зокрема у Time відзначили, що "Дюна" є місцями досить затягнутою, хоч дуже важко відірвати очі від екрану під час епічних батальних сцен, що свідчить про те, що режисер переконаність режисера Дені Вільньова має велике значення для картини.

У The Guardian переконані, що "Дюна" нагадала всім, "яким повинен бути голлівудський блокбастер".

Кінокритик Стівен Вайнтрауб, Collider висловив свою схвальну думку щодо фільму у твітері, переконуючи фоловерів, що Дюна – це і є справжній новий шедевр кінематографа.

В Дюні все працює. Від ДИВОВИЖНОЇ музики Ганса Циммера до приголомшливої кінематографії Грейга Фрейзера і чудових костюмів Боба Моргана і Жаклін Вест... у фільмі створюється враження, що вони вирушили на інший кінець галактики і зняли те, що насправді відбувалося,

– відзначив Стівен Вайнтрауб у своєму дописі.



Кадр з фільму "Дюна" / Фото Warner Bros.

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За що звинувачують картину

Представники від The Hollywood Reporter звинуватили фільм в поверхневості сценарію фільму та відсутності адекватної подачі для глядачів, які не знайомі з текстом роману Френка Герберта. Тож вони прийшли до висновку, що загадкові подробиці, які презентуються у фільмі зможуть схвилювати послідовників письменника, але всіх решта залишать байдужими.

У виданні Vanity Fair "Дюну" теж звинуватили фільм у поверхневості сценарію та недостатньо прописаних героях, з якими, на їхню думку, важко співпереживати те, що відбувається у фільмі. А в IndieWire висловили незадоволення про несподівану та не обґрунтовану кінцівку фільму: "Зрештою, "Дюна" схожа на сон тільки тим, що обривається на такий плоскій та невирішеній ноті, що важко повірити, що хтось її вибрав спеціально".

Рейтинг фільму "Дюна" на Rotten Tomatoes

Станом на 4 вересня 2021 року рейтинг "Дюни" на незалежному сайті оцінок фільмів та серіалів світу – становить 85% зі 100%. На відміну від інших картин – прем'єр 78-го Венеційського кінофестивалю. Наприклад, картина "Спенсер" від Пабло Ларрайна про принцесу Діану з Крістен Стюарт в головній ролі, за яку актрисі пророчать Оскар-2022. Від критиків стрічка отримала 74% зі 100%. Тоді як повністю позитивні відгуки отримав фільм-відкриття кінофестивалю "Паралельні матері" Пабло Альмадовара з Пенелопою Крус у головній ролі.

"Дюна" 2021: дивіться трейлер фільму

Прем'єра фільму "Дюна" в Україні відбудеться 16 вересня 2021 року.