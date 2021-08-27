Джастін Тімберлейк зніметься у фільмі для Netflix від автора "Страх і огида у Лас-Вегасі"
Джерело:Deadline
Американський співак та актор Джастін Тімберлейк приєднався до касту фільму "Рептилія". Головну роль у стрічці виконує оскароносний Бенісіо дель Торо і, схоже, картина буде справді цікавою.
Яка роль у фільмі дісталася Тімберлейка, поки невідомо. Права на показ стрічки отримала стрімінгова платформа Netflix.
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Шо відомо про фільм "Рептилія"
Інформації про фільм наразі не багато. Стрічка розповість про детектива (роль виконує Бенісіо дель Торо), який веде розслідування жорстокого вбивства молодого агента з нерухомості. У ході розслідування він руйнує ілюзії, що панували і в його власному житті.
Картина стане режисерським дебютом кліпмейкера Гранта Сінґера, який раніше знімав музичні відео для:
- The Weeknd;
- Аріани Гранде;
- та Lorde.
Він же разом з Бенджаміном Брюером ("Довіра") підготує сценарій картини.До речі, ми підготували для вас підбірку оригінальних фільмів Netflix, які неодмінно здивують вас неочікуваними розв'язками. Список стрічок тут – приємного перегляду!
Роботи Джастіна Тімберлейка у кіно
Американський співак Джастін Тімберлейк не часто з'являється у кіно, однак за свою кар'єру він відзначився кількома цікавими роботами у таких фільмах, як:
- "Палмер" – драма Фішера Стівенса для Apple TV+;
- "Тролі" – мультфільм від DreamWorks ;
- "Всередині Люїна Дейвіса" – музична драма братів Коен;
- "Кручений м'яч" – драма Роберта Лоренца з Клінтом Іствудом;
- "Час" – футуристичний бойовик Ендрю Нікола з Амандою Сейфрід;
- "Друзі з перевагами" – молодіжна комедія Вілла Глака з Мілою Куніс;
- "Училка" – комедія Джейка Кездана з Камерон Діаз у головній ролі.