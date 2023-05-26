Фанати Дженни Ортеги масово відписуються від акторки: в чому причина

Дженна Ортега зіграла головну роль у серіалі "Венздей" і стала однією з найпопулярніших актрис Голлівуду. Наприкінці 2022 року інстаграм зірки налічував 26 мільйонів підписників, і ще через кілька місяців зріс до 40 мільйонів. Втім, останніми днями від Ортеги почали масово відписуватися фанати.

Шанувальники Дженни Ортеги дізналися, що актриса зловживає алкоголем та має інші шкідливі звички, зокрема палить. І все б нічого, але нещодавно сама зірка запевняла, що веде здоровий спосіб життя, передає 24 Канал.

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Дженна Ортега збрехала, що не має шкідливих звичок

У мережі завірусилося відео, на якому 20-річна актриса Дженна Ортега курить цигарку та п’є вино зі своєю подругою актрисою Гідеон Адлон у Лондоні. Чимало шанувальників назвали дівчину брехункою, адже в одному зі своїх відео Ортега запевняла шанувальників у тому, що не курить і веде здоровий спосіб життя. Цим вона розчарувала своїх прихильників і втратила одразу кілька десятків тисяч підписників у соціальних мережах.

Втім, захисники зірки вважають, що Дженну Ортегу папараці "зловили" під час зйомок фільму "Дівчина Міллера" і кадри, що потрапили в мережу, – це фрагмент майбутньої драми.

Дженна Ортега палить і п’є алкоголь: дивіться відео

Нагадаємо, на початку січня 2022 року Netflix опублікував анонс 2 сезону серіалу "Венздей", який має вийти у 2023 році. Сценаристи серіалу зізнались, що продовження мало б більше розкрити Венздей як персонажку та показати її стосунки з мамою, подругою, хлопцями. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету.

Анонс 2 сезону "Венздей" від Netflix: дивіться відео онлайн