54-річна Дженніфер Еністон повністю оголилася у новій серії "Ранкового шоу": відвертий кадр

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон вже багато років вражає фанів своїм чудовим виглядом. Тепер зірка знялася повністю оголеною у новому сезоні серіалу "Ранкове шоу".

Відвертий кадр з 54-річною Еністон потрапив у ЗМІ. На фото помітно, що Дженніфер має вражаючу фігуру.

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У епізоді серіалу "Ранкове шоу" Дженніфер Еністон зобразила любовну сцену із Джоном Хеммом, який зіграв роль мільярдера Пола Маркса.



Дженніфер Еністон у серіалі "Ранкове шоу" / Кадр Daily Mail

У серіалі Еністон грає одну з головних ролей – телеведучої Алекс Леві. У новій серії під назвою "Стенфордський студент" їй довелося взяти інтерв'ю у Пола в його особняку. Між ними виникла пристрасть.

"У відвертих сценах обидва актори повністю роздягнуті, причому Дженніфер виглядає так само приголомшливо, як і у своїй першій відвертій сцені у фільмі "Розлучення по-американськи" у 2006 році", – пишуть у ЗМІ.

Чим цікавий серіал "Ранкове шоу"