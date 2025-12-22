Він був відомий глядачам завдяки ролям у культових фільмах та серіалах. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про біографію Джеймса та фільми, які зробили його популярним.

Радимо 3 моторошні серіали 2025 року, які тримають в напрузі до фінальних титрів

Що відомо про Джеймса Ренсона, який покінчив життя самогубством?

Джеймс Ренсон був відомим американським актором, який здобув популярність завдяки ролям в абсолютно різних жанрах кіно, у фільмах та серіалах. Майбутній артист народився у Балтиморі, штат Меріленд, і навчався в Карверському центрі мистецтв і технологій імені Джорджа Вашингтона. Крім того, він здобував знання у Школі візуальних мистецтв.

За своє життя Джеймс Ренсон пережив справді велику кількість драматичних епізодів. Зокрема, він зізнавався, що в дитинстві зазнав сексуального насильства від свого вчителя математики. Про це актор писав у своєму інстаграмі. Проти вчителя не висунули звинувачень, навіть після зізнання актора.



Джеймс Ренсон у фільмі "Воно 2" / Кадр із фільму

У 27 років у житті актора стався ще один драматичний період: він страждав від наркотичної залежності. З часом йому вдалося позбутися залежності, але вона спричинила значні борги, що сягали 30 тисяч доларів.

Зрештою Джеймсу вдалося опанувати себе та збудувати доволі успішну кар'єру. Він одружився та виховував сина. До речі, дружина актора уже відреагувала на смерть коханого.

Я вже тисячу разів казала тобі, що кохаю тебе, і знаю, що кохатиму й надалі. Ти казав мені: "Ти маєш бути більше схожою на мене, а я – більше схожим на тебе". Ти був абсолютно правим. Дякую тобі за найцінніші подарунки – тебе, Джека і Вайолет,

– написала Макфі.

За ролі у своїх кінопроєктах він отримував позитивні відгуки критиків. Рішення Джеймса Ренсона піти з життя наразі невідомо. Відомо, що слідів насильства на його тілі не знайшли. Поліція приїхала додому актора 19 грудня, однак, на жаль, лікарі не змогли його врятувати й лише зафіксували смерть. Про це повідомляє видання The Guardian.

Які фільми зробили Джеймса Ренсона популярним?

Джеймс Ренсон здобув популярність завдяки ролям в дуже різних фільмах та серіалах, однак по-справжньому популярним його зробили саме фільми жахів, ось у яких стрічках можна побачити актора.