Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People. Відомо, що актору наразі 47 років.

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У Джеймса Ван Дер Біка діагностували рак: що відомо

Нещодавно актор поділився важливою та сумною новиною: йому було поставлено діагноз колоректальний рак. Це захворювання вражає товсту або пряму кишку, і є одним із найпоширеніших типів раку у світі. У своїй заяві Джеймс розповів про те, що він бореться з цією хворобою і наразі проходить курс лікування.

Попри складну ситуацію, актор зазначив, що не здається і намагається залишатися оптимістом. Він підкреслив, що важливу роль у його боротьбі з хворобою відіграє підтримка його родини.

У мене колоректальний рак. Я потай від усіх боровся з цим діагнозом і робив кроки для його вирішення за підтримки моєї неймовірної сім’ї,

– сказав актор.

Це повідомлення стало несподіваним і важким для його фанатів, але вони висловлюють підтримку актору в його боротьбі з хворобою.

Джеймс Ван Дер Бік поспішив заспокоїти своїх шанувальників, заявивши, що, попри складний діагноз, він почувається добре. Актор запевнив, що попри серйозне захворювання він залишається в хорошому фізичному та емоційному стані, продовжуючи вести активний спосіб життя.

Ван Дер Бік також зазначив, що не припиняє працювати та продовжує зніматися в американському кіно, що є важливою частиною його життя.