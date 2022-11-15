Керрі та Винник відреагували на санкції Росії: Маргарет Етвуд запропонувала відвідати Київ

МЗС Росії 14 листопада показало списки зі ста канадійцями, яким заборонили в’їзд до Росії. Серед них – актори Джим Керрі та Кетрін Винник, які вже відреагували на санкції.

МЗС Росії 14 листопада показало список зі ста канадійцями, яким заборонили в’їзд до Росії. Окрім Джима Керрі та Кетрін Виник, до чорного списку потрапила й письменниця Маргарет Етвуд. Вона також відреагувала на це "непорозуміння".

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Як світові зірки відреагували на санкції МЗС Росії

Авторка роману-антиутопії "Оповідь служниці" Маргарет Етвуд написала повідомлення у твітері й позначила у ньому Джима Керрі. Між ними вийшов іронічний діалог, в якому Етвуд зазначила, що у такому разі можна відвідати Київ.

Чорт! Ми з Джимом Керрі планували невеликий пустотливий вікенд у Москві. Гадаю, замість нього буде Київ,

– написала у твітері Маргарет Етвуд.

Джим Керрі не забарився з відповіддю і написав, що "ми завжди матимемо Париж". Втім, ця новина абсолютно не "зачепила" актора, навпаки – він натякнув, що йому байдуже.

Боюся, трапилося найгірше. Нам заборонено перебувати у Росії (смайлик, який позіхає). Але проблеми ста канадців не рівні пагорбу бобів у цьому божевільному світі! Ми завжди матимемо Париж,

– іронічно відповів Керрі.



Джим Керрі та Маргарет Етвуд відреагували на санкції Росії / Скриншот

Кетрін Винник також відреагувала на санкції у своєму інстаграму. Вона опублікувала скрін новини і лаконічно підписала: "Знак Пошани!". А у сторіс зірка прикріпила посилання на фонд допомоги Україні Winnick Fondation, який створила наприкінці березня.

Кетрін Винник відреагувала на санкції / Скриншот

Варто сказати, що ці знаменитості з початку війни підтримували Україну у війні з Росією. Джим Керрі, який досить часто й різко висловлюється про політику у свої 60, не змовчав й про воєнні злочини росіян. Кетрін Винник неодноразово захоплювалася Володимиром Зеленським, публікувала відео зі зруйнованими українськими містами, кадрами жахливої війни та дітей, які постраждали. Відомо також, що матір Кетрін Винник постійно займається благодійністю та співпрацює з некомерційними благодійними організаціями, а також решта членів родини у Канаді залучені до допомоги біженцям з України.

82-річну Маргарет Етвуд помітили на мітингу на знак підтримки України 28 лютого. До того ж вона вийшла на акцію протесту в Торонто, поширювала звернення президента України Володимира Зеленського, виступила за відключення Росії від банкової системи SWIFT, а також інформувала світ про протести на підтримку України в Європі та США.