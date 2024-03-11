"Допомагає заповнити час у в'язниці?":Джиммі Кіммел відповів Трампу на критику

Під час щорічної церемонії Оскара не обійшлось без політичних жартів. Зокрема, один із них стосувався колишнього президента США, республіканця Дональда Трампа.

Вночі проти 11 березня в Лос-Анджелесі відбулась 96-та церемонія Американської кіноакадемії, під час якої Оскар вперше отримав український фільм "20 днів у Маріуполі". Не обійшлося на церемонії і без гострих жартів над кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Дивіться також Фільм, який показує правду про російський тероризм: Зеленський про "20 днів у Маріуполі"

"Погане політкоректне шоу"

Ведучий цьогорічного Оскара Джиммі Кіммел зачитав зі сцени зачитав останній пост Дональда Трампа з його соцмережі Truth. У цьому пості він розкритикував самого ведучого за "погане політкоректне шоу".

Також експрезидент США назвав шоу "роками – розрізненим, нудним та дуже несправедливим". І натякнув на погані рейтинги.

Позбудьтеся Кіммела і, можливо, замініть його іншим вимитим, але дешевим „талантом“ ABC, Джорджем Слопанопулосом,

– написав Трамп.

Своєю чергою, Кіммел відповів республіканцю. Він запропонував вгадати, чий це пост.

Хто-небудь? Ні? Добре, дякую, президенте Трамп. Дякую за перегляд, я здивований, що ви все ще — це допомагає вам заповнити ваш час у в’язниці?

– запитав ведучий.

Українців обурило, що під час церемонії Оскара на екрані показали фрагмент промови Навального