Після шаленої критики королеву Анну Болейн таки зіграла темношкіра актриса: перше фото

Джерело:Deadline
Гостра критика мережі не зупинила авторів нового серіалу про Анну Болейн, відтак темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт таки зіграє англійську королеву. Наразі у мережі опублікували перше офіційне фото красуні в образі її героїні.
Виробництвом серіалу про Анну Болейн займається компанія Fable Pictures з Sony Pictures Television. На фоні критики вони вирішили показати, як у новому проєкті виглядатиме дружина Генріха VIII Тюдора у виконанні Джоді Тернер-Сміт.
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Перед камерою актриса постала у чорній сукні та головному уборі в стилі XVI століття. Образ королеви доповнило золотисте кольє з перлами, яке додало розкоші вигляду Джоді Тернер-Сміт.
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