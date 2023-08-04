Після фейків про візит до Росії: Джонні Депп перед тисячами фанатів підтримав Україну

Соліст гурту Hollywood Vampires та американський актор Джонні Депп, попри фейки російської пропаганди, публічно підтримав Україну. Він зустрівся з уродженкою Маріуполя Іриною Федоренко та висловив свою позицію.

У липні в німецькому місті Штутгарт група Hollywood Vampires виступила з концертом. На ньому була присутня українська художниця Ірина Федоренко, яка після повномасштабного вторгнення змушена була тікати з України.

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Джонні Депп публічно підтримав Україну

Джонні Депп не лише зробив спільне фото з українкою, а й поговорили про Україну та російські фейки про візит актора до Москви. Крім цього, під час виступу групи на сцені з'явився український прапор.

Перед концертом ми говорили про Україну, і під час шоу на сцені з'явився наш прапор,

– поділилася Ірина.

Депп підтримав Україну на концерті / Фото з фейсбуку Ірини Федоренко

Для художниці це друга зустріч зі знаменитістю. Вперше вони зустрілися 27 червня на концерті в Гамбурзі, де Ірина здивувала Деппа його портретом. Вдруге актор спілкувався з нею через кілька тижнів.

Як відомо, мисткиня малювала зірку "Фаворитки" упродовж 20 років: "Я була на концерті й на зустрічі. Він був радий мене бачити", – поділилася вона.

Українка Ірина Федоренко зараз живе у Мюнхені. Після 24 лютого змушена залишити Маріуполь разом з 15-річним сином та 67-річною матір'ю у березні 2022 року.

Ірина Федоренко / Фото з фейсбуку Ірини Федоренко

Цікаво, що Hollywood Vampires вже не вперше підтримують Україну. На ютубі можна знайти чимало роликів з виконанням пісні Heroes ("Герої"), під час якої на сцені оприлюднюють кадри з війни та синьо-жовтий прапор.

Що відомо про фейковий візит Деппа до Москви