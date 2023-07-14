Зрада скасовується: у Джонні Деппа вперше прокоментували чутки про візит до Москви

Днями мережею поширилася інформація, що Джонні Депп планує візит до Москви. До того ж під час російської прем'єри історичної драми "Фаворитка" з його участю, глядачам нібито показали звернення актора до росіян.

Помічник Джонні Деппа вже відреагував на вкиди російської пропаганди. Сам Джонні Депп не виходив на зв'язок щодо цієї ситуації.

Дивіться також Під час зйомок "Фаворитки": Депп працював разом з росіянином, який фінансує війну в Україні

Чи поїде Депп до Росії

За словами продюсера Стівена Дейтерса, актор не планує візиту до Москви. Тим паче відео, яке показали перед прем'єрою "Фаворитки" не було адресовано росіянам, а записувалося для світового прокату.

Ні. Це був ролик, знятий для глобального релізу фільму. І жодних візитів до Росії не буде,

– йдеться в коментарі.



Депп не звертався до росіян / Скриншот з твітера

Зауважте, Депп вже побував в Росії: одного разу приїжджав на телебачення, а іншого – давав концерт у Москві. Втім, після повномасштабного вторгнення підтримав Україну.

Що відомо про першу велику роль Деппа після секс-скандалу

Вперше після 6-річної перерви у кіно Депп зіграв короля Людовика XV при Версальському дворі у фільмі про життя Жанни дю Баррі "Фаворитка". За сюжетом, молода дівчина з робітничого класу, яка хоч і вирізняється жадібною рисою до культури та задоволень, проте завдяки інтелекту і привабливості крок за кроком підіймається по соціальній вертикалі. Вона стає улюбленицею короля Людовика XV і він закохується в неї.

"Фаворитка" 2023: дивіться трейлер