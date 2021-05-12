Едвард Нортон та Девід Батіста у "Ножі наголо 2": все, що відомо про нову частину фільму

Зірка "Вартових галактик" та "Армії мерців" Девід Батіста разом з Едвадом Нортоном зіграють з Деніелом Крейгом у другій частині детективного сиквелу "Ножі наголо". Сподіваємося, що продовження детективу буде таке ж ефектне і зіркове. Що відомо про стрічку сьогодні – читайте у матеріалі.
"Ножі наголо": що відомо про сиквели
Компанія Netflix купила права на два продовження стрічки Раяна Джонсона, виклавши понад 468 мільйонів доларів, – повідомляє Variety.
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Так, це переплата, але Netflix наче грає в шахи, а всі решта – у шашки. Компанія знімає з дошки перевірений кінотеатральний проєкт і кладе його в кишеню. І це ще один спосіб перевиховати аудиторію в тому, щоб перейти на стрімінгові платформи,
– пояснив представник компанії.
За сюжетом першої частини "Ножі наголо", у спокійному житті звичайної середньостатистичної сім'ї трапляється трагедія. Батько сімейства Морріс Робінсон загадково помирає. Однак дружина покійного чоловіка та їхній син до останнього не вірять, що він пішов з життя без чиєї-небудь допомоги. Тому вирішують найняти приватного детектива, який зможе дізнатися, що насправді сталося з їхнім улюбленим чоловіком та батьком. А Бенуа Блан обіцяє виконати поставлене перед ним завдання.
Подробиці сюжету другої частини стрічки поки тримають у таємниці. Лише відомо, що другий фільм буде знову зосереджений на персонажі Деніела Крейга, а самі постановник і студія Lionsgate має намір зробити франшизу. Продюсер Рем Бергман також підтвердив бажання продовжити історію детектива Бенуа Блана.
Акторський склад "Ножі наголо 2"
Також, як повідомляє The Hollywood Reporter, до фільму приєднаються Девід Батіста та Едвард Нортон. Їхні ролі поки не розсекретили.
Режисером і продюсером фільму залишається Раян Джонсон, який відомий такими проєктами, як "Пуститися берега" та "Петля часу". У 2020 році Раян Джонсон за цей фільм отримав перемогу на Оскарі у категорії "Найкращий сценарій".
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Фільмування сиквелу відбуватиметься влітку в Греції.Фільм "Ножі наголо" став шаленим успіхом для MRC Entertainment і Lionsgate, оскільки йому вдалося зібрати понад 300 мільйонів доларів. Бюджет стрічки складав всього 40 мільйонів доларів.