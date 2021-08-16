Емілі Блант зіграє роль першої жінки-детектива у феміністичному байопіку

16 серпня 2021 , 12:30
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Джерело:

Deadline

Актриса Емілі Блант виконає головну роль у новому проєкті студії Amazon, який розповість історію Кейт Ворн, першої жінки, яка отримала посаду детектива в знаменитому лондонському агентстві Пінкертона.

Про що буде фільм

Картина покаже динамічну пригоду, що ґрунтується на реальній історії Кейт Ворн, як кажуть у мережі, "жіночої версії" Шерлока Холмса. Фільм буде в жанрі феміністського детективного байопіку. Сюжет розгорнеться навколо героїні, якій вдалося спершу влаштуватися в детективне агентство, де домінують чоловіки, а потім успішно розкрити декілька заплутаних справ.

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Відомо, якщо фільм матиме комерційний успіх – запланують довготривалу франшизу.

Творча команда стрічки

Продюсерами проєкту стануть:

Хто стане режисером – наразі невідомо. Щодо термінів виробництва також не повідомляють. Автор сценарію – Гастін Неш, автор таких картин: "Витівки в коледжі" і "Молодь у заколоті".

Цікаві факти про Кейт Ворн

  • За часів, коли у жінок не було ніяких прав і кар'єрних перспектив, Ворн зуміла переконати начальника Аллана Пінкертона взяти її на посаду детектива, а не секретарки, мотивуючи це тим, що жінки уважніше до деталей, ніж чоловіки.


Працівники компанії Пікертона / Фото Salon

  • Пікертон описував Ворн, як струнку, витончену, з хорошими манерами. Її очі – ніжні та блакитні, наповнені вогнем. Широке чесне обличчя, яке зображало скорботу, твердість і рішучість. 
  • Кейт Ворн успішно розслідувала гучні злочини, зокрема справу, результатом якої було запобігання вбивства президента Лінкольна.
  • Під час багатьох розслідувань Пінкертон і Ворн видавали себе за чоловіка і дружину. Ходили чутки, що вони були таємними коханцями.
  • У 1868 році, віком 35-років, жінка померла через пневмонію.
Автор: Наталія Гулій