Емілі Блант зіграє роль першої жінки-детектива у феміністичному байопіку
Джерело:Deadline
Актриса Емілі Блант виконає головну роль у новому проєкті студії Amazon, який розповість історію Кейт Ворн, першої жінки, яка отримала посаду детектива в знаменитому лондонському агентстві Пінкертона.
Про що буде фільм
Картина покаже динамічну пригоду, що ґрунтується на реальній історії Кейт Ворн, як кажуть у мережі, "жіночої версії" Шерлока Холмса. Фільм буде в жанрі феміністського детективного байопіку. Сюжет розгорнеться навколо героїні, якій вдалося спершу влаштуватися в детективне агентство, де домінують чоловіки, а потім успішно розкрити декілька заплутаних справ.
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Відомо, якщо фільм матиме комерційний успіх – запланують довготривалу франшизу.
Творча команда стрічки
Продюсерами проєкту стануть:
- Емілі Блант;
- її колега з фільму "Круїз по джунглях" Двейн Джонсон.
Хто стане режисером – наразі невідомо. Щодо термінів виробництва також не повідомляють. Автор сценарію – Гастін Неш, автор таких картин: "Витівки в коледжі" і "Молодь у заколоті".
Цікаві факти про Кейт Ворн
- За часів, коли у жінок не було ніяких прав і кар'єрних перспектив, Ворн зуміла переконати начальника Аллана Пінкертона взяти її на посаду детектива, а не секретарки, мотивуючи це тим, що жінки уважніше до деталей, ніж чоловіки.
Працівники компанії Пікертона / Фото Salon
- Пікертон описував Ворн, як струнку, витончену, з хорошими манерами. Її очі – ніжні та блакитні, наповнені вогнем. Широке чесне обличчя, яке зображало скорботу, твердість і рішучість.
- Кейт Ворн успішно розслідувала гучні злочини, зокрема справу, результатом якої було запобігання вбивства президента Лінкольна.
- Під час багатьох розслідувань Пінкертон і Ворн видавали себе за чоловіка і дружину. Ходили чутки, що вони були таємними коханцями.
- У 1868 році, віком 35-років, жінка померла через пневмонію.