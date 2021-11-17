Емма Вотсон відреагувала на майбутній спецепізод "Гаррі Поттера"

З виходу фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь" минуло 20 років, але навіть зараз усі обговорюють Поттеріану. Ба більше, 1 січня на HBO Max вийде спеціальний епізод, присвячений річниці культової франшизи. Щодо цього Емма Вотсон вирішила написати пост у своєму інстаграмі, сказала, що сумує за акторським складом "Гаррі Поттера" та подякувала фанатам.

Виконавці головних ролей Денієл Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Ґрінт знову зберуться разом. У мережі акторка нагадала підписникам, що "Гаррі Поттер був її домом, сім’єю, а Герміона залишається найулюбленішим вигаданим персонажем усіх часів".

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Повний текст з інстаграму Емми Вотсон

"Гаррі Поттер" був моїм домом, сім'єю та світом, а Герміона була і залишається моїм найулюбленішим вигаданим персонажем усіх часів (...). Я пишаюся не лише тим, що ми як актори внесли у франшизу, а й тим, що ми, діти, які стали дорослими (за час зйомок), пройшли цей шлях. Зараз я дивлюся на своїх колег з акторського складу і пишаюся тим, якими людьми ми всі стали. І я пишаюся, що ми були добрі один до одного, надавали підтримку і зробили разом дещо значуще.

Дякуємо фанатам, які продовжували підтримувати навіть після виходу останньої частини. У цьому світі не було б магії без вас. Дякую, що боретеся за те, щоб зробити його таким інклюзивним і сповненим любові. І я дуже сумую за командою, яка стоїть за всіма фільмами серії. Дякую вам за вашу важку роботу – ваш внесок часом залишається непоміченим.



Денієл Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Ґрінт / Фото з інстаграму зірки



Знімальна команда фільму / Фото з інстаграму зірки

На честь ювілею у спеціальному епізоді актори поділяться історіями про зйомки фільмів франшизи та розкриють нові деталі створення поттеріани. Зокрема, актори знову побувають в оригінальних декораціях Гоґвортсу.

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