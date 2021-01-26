"Ферзевий гамбіт", "Душа" та інші: найкращі фільми і серіали 2020 року за версією AFI

26 січня 2021 , 15:51
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Американський інститут кіномистецтва назвав найкращі фільми та серіали 2020 року. До списку увійшли довгоочікувані проєкти стрімінгових платформ та рейтингові стрічки.

Джерело: American Film Insntitute

Щороку аналітики Американського кіноінституту підбивають підсумки та презентують рейтинг найуспішніших і найкращих новинок Голлівуду. Організація є некомерційною, а тому на результати голосування експертів впливає тільки якість і цінність стрічок. Які ж проєкти 2020 року назвали найкращими – дивіться у списку.

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Найкращі фільми 2020 року: за версією AFI

  • "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)
  • "Душа" (Soul)
  • "Земля кочівників" (Nomadland)
  • "Звук металу" (Sound of Metal)
  • "Манк" (Mank)
  • "Мінарі (Minari)
  • "Одна ніч у Маямі" (One Night in Miami)
  • "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)
  • "Суд над Чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)
  • "Юда і Чорний месія" (Judas and the Black Messiah).

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Найкращі серіали за версією AFI

  • "Бріджертони" (Bridgerton)
  • "Корона" (The Crown)
  • "Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)
  • "Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul)
  • "Мандалорець" (The Mandalorian)
  • "Місіс Америка" (Mrs. America)
  • "Неортодоксальна" (Unorthodox)
  • "Пташка Господа милосердного" (The Good Lord Bird)
  • "Тед Лассо" (Ted Lasso)
  • "Ферзевий гамбіт" (The Queen’s Gambit).