Посольство Ізраїля презентує перший в Україні фестиваль ізраїльських анімаційних фільмів
- В Україні відбудеться перший фестиваль ізраїльських анімаційних фільмів, організований Посольством Ізраїлю, з метою ознайомлення українських глядачів з досягненнями ізраїльської анімації.
- Фестиваль включатиме три тематичні збірки фільмів, які охоплюють різні аспекти ізраїльської культури та ідентичності, і триватиме 26-27 березня 2025 року у Київському культурному кластері "Краків".
Понад тридцять років ізраїльська анімація не була широко представлена в Україні. Такі стрічки в Ізраїлі активно розвивалися, ставши важливим явищем у світовій кіноіндустрії, здобувши міжнародне визнання та численні нагороди на престижних кінофестивалях.
Саме тому Посольство Держави Ізраїль в Україні виступило з ініціативою створити своєрідну ретроспективу найкращих ізраїльських анімаційних фільмів останніх років. Усе для того, аби дати можливість українській глядацькій аудиторії – як професіоналам кіно та анімації, так і пересічному глядачеві, можливість ознайомитися з найкращими досягненнями Ізраїлю у цій сфері. Про це повідомляє 24 Канал.
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В Україні відбудеться фестиваль ізраїльських анімаційних фільмів: що відомо
Фільми, представлені на цьому фестивалі, вже встигли отримати багато нагород як на вітчизняних, так і на міжнародних фестивалях.
Мультфільмів в Ізраїлі знімають не надто багато, там немає великих анімаційних студій, але школа анімації, зокрема у єрусалимській академії "Бецалель", є однією з найпотужніших у світі. Тому у програмі є чимало короткометражних фільмів молодих незалежних режисерів поруч зі студентськими стрічками.
Програма фестивалю
Збірка "Ізраїльські історії" перш за все, зосереджена на ізраїльській ідентичності.
- Найвідоміша стрічка програми – "Лист до свині" Таль Кантор, яка, як і ще кілька представлених тут фільмів, була знята на "Hive Studio" і минулого року отримала номінацію на Оскар. Це – оповідь про урок у школі, присвячений пам'яті про Голокост, які відбуваються по всьому Ізраїлі, і про те, що пам'ять про давню травму виявляється болісною навіть для дітей, яких відділяють від цієї трагедії кілька поколінь.
- Фільм "Священний Холокост", знятий двома режисерками, Осі Вальд і Ноа Берман-Херцберг, стосується тієї ж теми та оповідає реальну історію, коли її дружба з чорношкірою німкенею була зруйнована. Ці фільми порушують болюче питання: наскільки варто дозволяти минулому впливати на сьогоднішнє повсякдення?
- Документальна анімація "Плавання з крилами", знята Дафною Авадіш Голан, заснована на розмовах із маленькою ізраїльтянкою, яка переїхала з батьками до Голландії, оповідає про те, як важко дітям дається еміграція, розлука з рідними та звичним життям.
- Найсмішніший фільм програми "Тимчасово видалено" режисерів Йоава Бриля і Дотана Гольдвайзера – сюжет про сувору доглядачку музею, в минулому репатріантку з Радянського Союзу, яка влаштувала у своєму залі мороз, наче взимку, розігнавши звідти всіх відвідувачів.
- Завершує добірку єдиний студентський фільм – "Йога-розігрів" випускниці Академії Бецалель Наами Їрон – коротка оповідь про тривожність, яка не відпускає героїню навіть тоді, коли вона робить перерву у своїй роботі для занять йогою. Їй продовжує здаватися, що весь світ просто зараз розколюється. А може, їй нічого не здається, а так воно і є.
До речі, якщо ви обожнюєте анімаційні стрічки, то ми зібрали для вас список найновіших фільмів.
Збірка "Оповіді дорослішання" – це як і сюжети, які можна було б розповісти про підлітків у будь-якій країні світу, так і специфічно ізраїльські оповіді.
- "Твої погані тварини" режисерів Аміта Коена й Ідо Шапіра оповідають про бунт дівчинки-мишеняти проти похмурої мами, і про те, як підліток тікає у яскраве доросле життя, яке виявляється не настільки привабливим, як здавалося раніше.
- "Чорна гірка" Урі Лотана, фільм теж відзначений численними призами, оповідає про хлопчика, який здолав свій найбільший страх з'їхати з найвищої гірки в аквапарку, але це не допомагає йому впоратися зі страхом втрати – його мама помирає у лікарні.
- У студентському фільмі Керен Карасик "Золота Маргарита" підлітки блукають захаращеною промисловою околицею вбогого пострадянського міста, але довколишній бруд не липне до них.
- Фільм "Соління" режисерок Ані Каспі Шема і Мірі Дочікян оповідає про дівчинку – школярку, яка репатріювалася з України до Ізраїлю.
- Ще один фільм про пошук ідентичності – містичне "Лялькове пір'я" режисерів Хані Домбе і Тома Куріса, в основі сюжету якого лежить слов'янська міфологія. Його героїня, онука бабусі – чаклунки, хоче забути про свої корені й дружити з місцевою молоддю, але на її тілі починає рости пір'я, як знак долі, від якої не втечеш.
- "Ми були стерильною бомбою" режисера Дотана Морено, фільм, за назву якого взято цитату з вірша, оповідає про хлопця, який мешкає в ізраїльській провінції у 90-х роках і раптово усвідомлює власну гомосексуальність.
Збірка "Смішне й сумне" чергує фантастичні історії з документальними, сатиричний екшн із музичним відео.
- "Риби" Лі Дрор оповідають про жінку, яка поїхала до Японії, щоб працювати там найманим членом родини. Але звістка з дому про смерть сестри змушує її згадати дитинство.
- А хвацька і яскрава "Гаряча риба" Яель Рейсфельд оповідає про рибину, яка проковтнула телефон гарненького рибалки, заповнений по вінця еротичними фотографіями, і від захвату сама перетворилася на секс-об'єкт.
- "Нуріт" режисерки Таль Сохіні заснована на правдивій історії про жінку, яка народила мертву дитину і не знаходила собі спокою, доки не розпочала доглядати за могилою свого немовляти.
- Ще одна документальна історія Heart Hug/"Обіруч", знята ізраїльськими студентками про нинішню війну в Україні. Ніка Жукова і Рімма Гефен розповідають про літню жінку та її собаку, які живуть під бомбами в Одесі. Собака гине – його серце не витримує постійного жаху.
- "Телескоп" режисерів Става Леві й Ідо Шапіра – невеличка фантазія про астронома, який побачив летючу тарілку. "Відправлення" Наталі Рисс – яскраве експериментальне відео на музику Olshansky Fusion Duo про подорож дивовижного птаха.
- Ляльковий "Дедлайн" режисера Ідана Гільбоа – сатиричний екшн, у якому дві літні пані, до яких у державній установі поставилися по-хамськи та з презирством, перетворюються на кривавих месниць.
- Зрозуміла кожному сатира на бюрократію "Ваше місце у черзі" студенток Еден Гроссман і Ноа Геффен, у якій дівчину, яка прийшла до установи, щоб скасувати помилково виписане на неї свідоцтво про смерть, ганяють паперовим пеклом, але помилку так і не виправляють.
Фестиваль триватиме 26-27 березня 2025 року у Київському культурному кластері "Краків" за адресою: м. Київ, Русанівська набережна, 12.