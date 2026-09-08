Зірка "Бріджертонів" могла таємно вийти заміж у Франції: що відомо про весілля

Схоже Фібі Дайневор більше не наречена. Принаймні саме про це зараз пишуть британські медіа. Акторка нібито вийшла заміж за американського актора Кемерона Фуллера на півдні Франці.

За даними Daily Mail, пара могла одружитися минулими вихідними. Як пише видання, Фібі та Кемерон вирушили до Франції на вихідних, а церемонія нібито відбулася у Le Mas des Poiriers. Маєток розташований у Провансі, займає понад 65 акрів і може прийняти до 250 гостей.



Маєток Le Mas des Poiriers / Фото Provencepoiriers

Сестра Фібі випадково показала деталі

Поки сама акторка зберігала мовчання, її молодша сестра Гетті поділилася в Instagram фотографіями з поїздки. На одному з кадрів вона позувала у темно-синій та білій сукні в горошок із мереживом. До образу вона додала білу сумку Saint Laurent, а геолокацію поставила South of France. Жодних прямих згадок про весілля сестри Гетті не зробила. Тобто офіційно – просто красиві фото з Франції. Неофіційно – інтернет уже все зрозумів.

Фібі готувалася до весілля заздалегідь

Про те, що весілля відбудеться цього року, Дайневор говорила раніше, але подробиці у секреті. У березні в інтерв'ю British Vogue акторка з'явилася на показі Louis Vuitton у білому образі в грецькому стилі. Тоді вона натякнула, що вбрання було своєрідним відсиланням до року її весілля.

А заручини пари стали відомі ще у травні 2024 року. На Met Gala Фібі з'явилася з каблучкою з овальним діамантом, після чого стало зрозуміло: роман перейшов у серйозну фазу.

Хто такий Кемерон Фуллер



Фібі Дайневор та Камерон Фуллер / Фото Getty Imagine



Камерон Фуллер – американський актор і продюсер. Він знімався у серіалах "Останній корабель", "Темрява" та "Голдберги". До речі, він теж із кіношної родини. Його батько Бред Фуллер – продюсер, серед робіт якого франшизи "Тихе місце" та "Судна ніч".

Фібі та Кемерон разом із 2023 року, а вже наступного року оголосили про заручини.

І зараз мережа обговорює можливе таємне весілля голлівудської зірки.



