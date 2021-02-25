До цього "Дельта" не готує, – Френк Грілло розповів про комедію "Boss Level: Врятувати колишню"

Джерело:24 канал
Голлівудський актор Френк Грілло зіграв головну роль в екшен-комедії "Boss Level: Врятувати колишню". Перед прем'єрою фільму в Україні знаменитий американець розповів, на що глядачам чекати в кінотеатрі і до чого його героя не змогла б підготувати ні армія, ні участь у спецзагоні "Дельта".
З 4 березня в українських кінотеатрах з'явиться нова історія про вибухи, бої на самурайських мечах, гарного хлопця і поганого хлопця, фантастичну петлю часу, але найголовніше – велику любов. На екрани виходить фантастична екшн-комедія Джо Карнахана "Boss Level: Врятувати колишню", яка зібрала не менш фантастичний акторський склад. Роль героя дісталася зірці франшизи "Судна ніч", а також одному з лиходіїв Marvel – Френку Грілло, його кохану грає двічі номінантка на премію Оскар Наомі Воттс, відчайдушного лиходія – володар двох Оскарів Мел Гібсон. Також у фільмі засвітилися Мішель Єо, Аннабелль Волліс та Кен Джонг.
Читайте також Чого бракує українській кіноіндустрії: відверте інтерв'ю з режисером Любомиром Левицьким
Перед майбутньою українською прем'єрою фільму журналісти 24 каналу поговорили з голлівудським актором Френком Грілло. У стрічці він зіграв головну роль – капітана спецзагону "Дельта" Роя Палвера, який застряг у петлі часу в день власної смерті. Не дає йому зневіритися тільки новина, що його колишня кохана все ще жива. Хто ж такий цей Рой Палвер, в чому особливість комедії "Boss Level: Врятувати колишню" і як було працювати разом з Наомі Воттс та Мелом Гібсоном на одному майданчику – розповів актор Френк Грілло.
Рой – один з тих бравих солдатів, які самі не можуть зрозуміти, що їх вело вперед і затримало в армії на довгі роки: почуття обов'язку, або все-таки адреналінова гонитва? Він зробив вибір між своїми місіями і сім'єю, і цей вибір був, очевидно, невірним, що робить капітана Палвера героєм екшену з дуже людською мотивацією. Та й та колотнеча, в яку потрапляє герой, не може зрівнятися ні з однією з його місій, до такого ніяка "Дельта" не підготує.
Звісно, одна справа самому планувати й проводити операції з повною підтримкою. І зовсім інша справа – прокинутися вранці від того, що якийсь тип намагається тебе вбити, і навіть якщо ти переживеш його атаку, далі тебе чекає ще більше відморозків, які незрозуміло, чого прагнуть вкоротити твої дні. Але найжорсткіше – ти знову прокидаєшся у своєму ліжку, і тебе знову будуть вбивати. Ну яка тут армія?
В цілому концепція "Дня бабака" – це ж ідеальна метафора не для прийняття життя, як воно є, а для його зміни. Ось Рой Палвер і змінюється на ходу.
Головний герой екшен-комедії "Boss Level: Врятувати колишню" / Фото Пресслужба
Докорінно. На початку Рой сприймає своє становище, як якийсь злий жарт долі. Він, звичайно, намагається уникнути своєї смерті, вигадує кумедні прізвиська кілерам, які оголосили на нього полювання й багато жартує у процесі, але кожного разу його фінальний притулок – бар, де він випиває пляшку і тут же гине. Тобто десь до обіду цього дня чиясь зла воля його наздоганяє.
У якийсь момент здається, що він змирився з таким станом речей. Але в один з таких днів він дізнається, що його колишню кохану Джемму (Наомі Воттс) можна врятувати. Та й той факт, що його син майже не знає свого батька, не дає Рою Палверу змиритися зі своєю долею.
Кадр з фільму "Boss Level: Врятувати колишню" / Фото Пресслужба
Я його попереджав, що робота ця насправді далека від гламуру (сміється), але він на це пішов. Насправді коли до мене з цією ідеєю прийшов наш режисер Джо Карнахан, моя перша реакція була: "Ні за що!" Та коли Ріо пройшов навчання у вчителя акторської майстерності, пройшов кастинг, мені нічого іншого не залишалось, як змиритися. До того ж це справді приємно працювати з сином і бачити його набагато більше, ніж зазвичай я бачу своїх дітей під час зйомок.
Френк Грілло з сином / Фото Пресслужба
Сценарій вже був дуже дотепним і повним емоцій, але Джо зробив його по-справжньому смішним у процесі. По-перше, кастинг тут зіграв свою роль. Всі герої вийшли дуже виразними. Мел Гібсон явно кайфував і отримав море задоволення від своєї ролі дуже злочинного боса. По-друге, якісь жарти виходили вже в процесі, коли ми думали, як виразніше змінити той чи інший діалог, який може повторитися.
Джо – дуже відкритий режисер, він розуміє, що кіно – це колаборація. І що, залишаючись лідером на майданчику, важливо давати повітря всім учасникам знімального процесу.
Не пропустіть у кіно Буде вибухова комедія: Леся Самаєва поділилась цікавими деталями про "Скажене весілля 3"
Джо Карнахан прийняв рішення не хитрувати. Ми не використали для побудови "повторюваних" сцен різні ракурси, або інші монтажні склейки одного й того ж матеріалу. Ми перезнімали сцени раз за разом, з різними нюансами, навіть діалогами та жартами, адже Рой і погані хлопці – не машини, вони приймають різні рішення, імпровізують, коли щось йде не за їхнім планом. Всього кілька хвилин фільму – це повторювані сцени, і це зроблено виключно для додання комічності.
Френк Грілло розповів про фільм "Boss Level: Врятувати колишню" / Фото Пресслужба
Наомі – прекрасна і дуже щедра актриса, одна з найкращих. І це було великою вдачею грати з нею і вчитися у неї. Вона – справжня леді.
Наомі Воттс у фільмі "Boss Level: Врятувати колишню" / Фото Пресслужба
Рекомендуємо також Про зйомки і деталі трилера "Аферистка": інтерв'ю з Розамунд Пайк і Пітером Дінклейджем
Її Джемма – успішна красуня-вчена з дуже поганим босом Мелом Гібсоном, самі розумієте. І ось цей австралійський тандем допоміг нашому фільму бути крутішим, адже дуже легко повірити, що таку жінку, як Наомі Воттс, забути неможливо. А Мел Гібсон з сигарою й бородою просто зобов'язаний бути головним поганцем.Як саме герой Френка Грілло добереться до "рівня боса", щоб врятувати своє кохання – дізнаємося зовсім скоро. Фантастична екшн-комедія "Boss Level: Врятувати колишню" в кіно з 4 березня!
"Boss Level: Врятувати колишню": дивіться трейлер