До цього "Дельта" не готує, – Френк Грілло розповів про комедію "Boss Level: Врятувати колишню"

Голлівудський актор Френк Грілло зіграв головну роль в екшен-комедії "Boss Level: Врятувати колишню". Перед прем'єрою фільму в Україні знаменитий американець розповів, на що глядачам чекати в кінотеатрі і до чого його героя не змогла б підготувати ні армія, ні участь у спецзагоні "Дельта".

З 4 березня в українських кінотеатрах з'явиться нова історія про вибухи, бої на самурайських мечах, гарного хлопця і поганого хлопця, фантастичну петлю часу, але найголовніше – велику любов. На екрани виходить фантастична екшн-комедія Джо Карнахана "Boss Level: Врятувати колишню", яка зібрала не менш фантастичний акторський склад. Роль героя дісталася зірці франшизи "Судна ніч", а також одному з лиходіїв Marvel – Френку Грілло, його кохану грає двічі номінантка на премію Оскар Наомі Воттс, відчайдушного лиходія – володар двох Оскарів Мел Гібсон. Також у фільмі засвітилися Мішель Єо, Аннабелль Волліс та Кен Джонг.

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Перед майбутньою українською прем'єрою фільму журналісти 24 каналу поговорили з голлівудським актором Френком Грілло. У стрічці він зіграв головну роль – капітана спецзагону "Дельта" Роя Палвера, який застряг у петлі часу в день власної смерті. Не дає йому зневіритися тільки новина, що його колишня кохана все ще жива. Хто ж такий цей Рой Палвер, в чому особливість комедії "Boss Level: Врятувати колишню" і як було працювати разом з Наомі Воттс та Мелом Гібсоном на одному майданчику – розповів актор Френк Грілло.

Френку, доброго дня! Судячи з трейлера, на глядачів чекає динамічна екшен-комедія. Хто ж такий цей Рой Палвер і чому ми будемо всі за нього переживати? Розкрийте цікаві деталі без спойлерів.

Рой – один з тих бравих солдатів, які самі не можуть зрозуміти, що їх вело вперед і затримало в армії на довгі роки: почуття обов'язку, або все-таки адреналінова гонитва? Він зробив вибір між своїми місіями і сім'єю, і цей вибір був, очевидно, невірним, що робить капітана Палвера героєм екшену з дуже людською мотивацією. Та й та колотнеча, в яку потрапляє герой, не може зрівнятися ні з однією з його місій, до такого ніяка "Дельта" не підготує.

Це дуже цікавий хід, коли, здавалося б, підготовлений герой не справляється ні з першою, ні з другої спроби з завданням. Та й завдання він розуміє не одразу, розплутуючи його у процесі.

Звісно, одна справа самому планувати й проводити операції з повною підтримкою. І зовсім інша справа – прокинутися вранці від того, що якийсь тип намагається тебе вбити, і навіть якщо ти переживеш його атаку, далі тебе чекає ще більше відморозків, які незрозуміло, чого прагнуть вкоротити твої дні. Але найжорсткіше – ти знову прокидаєшся у своєму ліжку, і тебе знову будуть вбивати. Ну яка тут армія?

В цілому концепція "Дня бабака" – це ж ідеальна метафора не для прийняття життя, як воно є, а для його зміни. Ось Рой Палвер і змінюється на ходу.



Головний герой екшен-комедії "Boss Level: Врятувати колишню" / Фото Пресслужба

Важливою темою Вашого екшену стала любов Роя до колишньої коханої та сина. Наскільки ця емоція змінює ставлення героя до його ситуації?

Докорінно. На початку Рой сприймає своє становище, як якийсь злий жарт долі. Він, звичайно, намагається уникнути своєї смерті, вигадує кумедні прізвиська кілерам, які оголосили на нього полювання й багато жартує у процесі, але кожного разу його фінальний притулок – бар, де він випиває пляшку і тут же гине. Тобто десь до обіду цього дня чиясь зла воля його наздоганяє.

У якийсь момент здається, що він змирився з таким станом речей. Але в один з таких днів він дізнається, що його колишню кохану Джемму (Наомі Воттс) можна врятувати. Та й той факт, що його син майже не знає свого батька, не дає Рою Палверу змиритися зі своєю долею.



Кадр з фільму "Boss Level: Врятувати колишню" / Фото Пресслужба

Роль Джейка – сина Вашого персонажа – зіграв Ваш рідний син Ріо, чи не так? Чи сподобалося йому працювати на знімальному майданчику із зірковим татком?

Я його попереджав, що робота ця насправді далека від гламуру (сміється), але він на це пішов. Насправді коли до мене з цією ідеєю прийшов наш режисер Джо Карнахан, моя перша реакція була: "Ні за що!" Та коли Ріо ​​пройшов навчання у вчителя акторської майстерності, пройшов кастинг, мені нічого іншого не залишалось, як змиритися. До того ж це справді приємно працювати з сином і бачити його набагато більше, ніж зазвичай я бачу своїх дітей під час зйомок.



Френк Грілло з сином / Фото Пресслужба

Екшени від Джо Карнахана часто відрізняються особливою дотепністю. "Boss Level" був таким уже на етапі сценарію, чи довелось багато імпровізувати на майданчику?

Сценарій вже був дуже дотепним і повним емоцій, але Джо зробив його по-справжньому смішним у процесі. По-перше, кастинг тут зіграв свою роль. Всі герої вийшли дуже виразними. Мел Гібсон явно кайфував і отримав море задоволення від своєї ролі дуже злочинного боса. По-друге, якісь жарти виходили вже в процесі, коли ми думали, як виразніше змінити той чи інший діалог, який може повторитися.

Джо – дуже відкритий режисер, він розуміє, що кіно – це колаборація. І що, залишаючись лідером на майданчику, важливо давати повітря всім учасникам знімального процесу.

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Незважаючи на те, що "Boss Level: Врятувати колишню" – кіно про постійне повторення одного дуже поганого дня, фільму вдається уникнути деякого синдрому втоми, коли на екрані все одне й те саме. Як Вам це вдалося?

Джо Карнахан прийняв рішення не хитрувати. Ми не використали для побудови "повторюваних" сцен різні ракурси, або інші монтажні склейки одного й того ж матеріалу. Ми перезнімали сцени раз за разом, з різними нюансами, навіть діалогами та жартами, адже Рой і погані хлопці – не машини, вони приймають різні рішення, імпровізують, коли щось йде не за їхнім планом. Всього кілька хвилин фільму – це повторювані сцени, і це зроблено виключно для додання комічності.



Френк Грілло розповів про фільм "Boss Level: Врятувати колишню" / Фото Пресслужба

Вашу колишню кохану зіграла Наомі Воттс. Як Вам працювалося разом над цим фільмом?

Наомі – прекрасна і дуже щедра актриса, одна з найкращих. І це було великою вдачею грати з нею і вчитися у неї. Вона – справжня леді.



Наомі Воттс у фільмі "Boss Level: Врятувати колишню" / Фото Пресслужба

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Її Джемма – успішна красуня-вчена з дуже поганим босом Мелом Гібсоном, самі розумієте. І ось цей австралійський тандем допоміг нашому фільму бути крутішим, адже дуже легко повірити, що таку жінку, як Наомі Воттс, забути неможливо. А Мел Гібсон з сигарою й бородою просто зобов'язаний бути головним поганцем.

"Boss Level: Врятувати колишню": дивіться трейлер