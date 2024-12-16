У новому випуску спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал спільно з оновленою платформою кіно та телебачення Київстар ТБ детально розповідають, чому цей фільм варто побачити кожному свідомому українцю. "Хазяїн 2. На своїй землі" – це більше, ніж просто історія на екрані.

Дивіться також Найгучніша біографічна стрічка про вченого: розповідаємо про "Оппенгеймер" Крістофера Нолана

"Хазяїн 2. На своїй землі" – це більше ніж просто історія: про що сюжет стрічки

Згідно з сюжетом цієї життєвої драми, бізнесмен Терентій Пузір, відмовившись залишити рідне село, опиняється в окупації. Спочатку він намагається зберегти спокій, сподіваючись, що все обійдеться, але, коли росіяни перетворюють його агрофірму на військову базу, а терор проти односельців набирає обертів, його світ починає руйнуватися.

Захоплення його бізнесу та агрофірми, де працює більшість місцевих жителів, ставить Пузіра перед надзвичайно важким вибором. Тепер він змушений вирішити: чи пристосуватися до нових обставин і стати на сторону зради, щоб зберегти своє життя, бізнес та фінансову стабільність, чи встати на боротьбу за порятунок своєї громади, щоб зупинити гніт окупантів.

"Хазяїн 2. На своїй землі": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей сюжет порушує важливі питання морального вибору, честі та людської гідності. У таких ситуаціях кожен крок і кожне рішення мають доленосне значення не тільки для особистої долі героя, а й для майбутнього його родини, села, громади та всього народу. Терентій Пузір стикається з питанням, чи готовий він поставити на карту все, що має, заради своїх земляків, чи залишиться пасивним спостерігачем в умовах загрози.

Фільм досліджує важливість моральних принципів у критичні моменти життя, коли вибір між виживанням та боротьбою за гідність стає настільки важким, що навіть маленьке рішення може змінити хід історії.

Чому фільм "Хазяїн 2. На своїй землі" має побачити кожен українець

Ця кіноісторія є глибоким відображенням того, як змінюється внутрішній світ людини під впливом складних обставин. Вона торкнеться кожного українця, адже розповідає про перехід чоловіка через важливий моральний рубікон.

Герой, який до певного моменту жив звичайним життям, потрапляє в ситуацію, де йому доводиться зробити важливий вибір і докорінно змінити свою позицію. Це не просто зміна, а перехід від бездіяльності до активної боротьби за виживання та свободу. Він робить те, чого не міг або не хотів робити раніше, і це стає його основним завданням, яке, можливо, буде мати великий вплив на подальшу долю не тільки його самого, але і його оточення.

Головний меседж в тому, що всі люди різні, але коли приходить важкий час війни, то ким би ти не був: чи землевласником, чи агропідприємцем, чи простим землеробом – ти будеш боротися за свою землю, як б'ються наші хлопці в ЗСУ,

– зазначає акторка сценарію Валентина Руденко.

Коли це усвідомлення приходить до нього, він приймає важке рішення – рятувати своїх односельців, ризикувати власним життям, щоб врятувати тих, кого він знає і кого любить. І не лише це – його дії йдуть далі, і він надає допомогу ЗСУ, ставши частиною великої боротьби за свободу та незалежність.

Це не просто історія про героїзм, а про глибокий внутрішній процес, коли людина змінюється, розуміє свою роль і призначення, і на основі цих усвідомлень діє не лише на власне благо, а й на благо свого народу та країни.

Трансформація героя – метафора для всього українського народу, який на шляху до свободи та гідності змушений пройти через багато випробувань, щоб віднайти свою справжню силу та відданість своїй землі.

Завжди є щось нове на Київстар ТБ

Дивитись український фільм "Хазяїн 2. На своїй землі" у відмінній якості можна на Київстар ТБ. Платформа кіно і телебачення надає доступ до понад 20 000 фільмів та серіалів, зокрема, українських. Це ідеальна можливість побачити найновіші стрічки, створені нашими режисерами й акторами.

Київстар ТБ доступний на різних пристроях – від телевізорів до смартфонів, що дає можливість переглядати улюблені фільми та серіали, де б ви не були. Завдяки цьому можна насолоджуватися якісним українським контентом в будь-якому зручному форматі, незалежно від того, чи це домашній перегляд на великому екрані, чи зручний мобільний доступ на ходу.