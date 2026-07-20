Новий фільм Нолана "Одіссея" зібрав шалені гроші: сума за перший вікенд прокату справді вражає

Після гучного успіху "Оппенгеймера" багато хто думав, що перевершити цей результат буде непросто. Але нова "Одіссея" показує: Крістофер Нолан ще має чим дивувати.

Як повідомляє Variety, новий фільм Нолана "Одіссея" вже встиг встановити рекорд – такого старту в режисера ще не було.

Найуспішніший дебют Нолана

За перший вікенд стрічка зібрала 264,1 мільйона доларів у світовому прокаті. Із цієї суми 124,5 мільйона припали на США, ще 139,6 мільйона фільм заробив на міжнародних ринках.

Це найкращий світовий старт серед усіх робіт Нолана. "Одіссея" випередила "Темного лицаря: Відродження легенди", який свого часу дебютував із 249 мільйонами доларів, а також "Темного лицаря" зі 198 мільйонами.

IMAX став одним із секретів успіху

"Одіссея" стала першим повнометражним фільмом, який Крістофер Нолан повністю зняв на камери IMAX. Таке рішення виправдало себе: майже чверть світових касових зборів стрічка отримала саме завдяки сеансам у цьому форматі.

Втім, це ще далеко не фінал. "Одіссея" поки не дісталася до Китаю, Японії та Південної Кореї, тож нинішні 264 мільйони доларів, найімовірніше, лише розминка.



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