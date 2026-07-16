"Одіссея" Крістофера Нолана уже у кіно: чому цей фільм вартий уваги

Увесь світ каже, що "Одіссея" – це головний фільм року. Для американського режисера виробництво цієї стрічки стало головною справою життя, адже Нолан багато років мріяв реалізувати культовий проєкт.

З появою трейлерів усі були в очікуванні, адже картинка справила неабияке враження. І це тільки початок. Далі у матеріалі 24 Канал детально розповість про фільм і чому він вартий уваги.

Сюжет фільму "Одіссея" та головні актори

Історія розповідає про царя Ітакі – хороброго воїна Одіссея. Після закінчення кровопролитної Троянської війни він разом із невеликим військом вирушає у довгий і небезпечний шлях додому до дружини Пенелопи. Подорож розтягується на довгі роки: боги гніваються на героя, через що замість швидкого повернення Одіссей стикається зі смертельними випробуваннями, міфічними чудовиськами та магією.

"Одіссея": дивіться онлайн трейлер фільму

Головні ролі грають: Мет Деймон та Том Голланд, а також Роберт Паттінсон, Енн Гетевей, Шарліз Терон, Люпіта Ніонго та Зендея.

Тривалість стрічки: 172 хвилини (2 години 52 хвилини)

Бюджет фільму: 250 мільйонів доларів

Реакція критиків на "Одіссею"

Перші відгуки з'явились ще на початку липня, адже відбувались допрем'єрні покази.

Редактор Discussing Film Ендрю Салазар назвав адаптацію гомерівського епосу "приголомшливим досягненням", а Джаз Тангкай з Variety описала її як "тріумфальний та видовищний епос". Кіножурналіст Саймон Томпсон теж не стримував емоцій, відзначивши бездоганну режисуру й масштаб картини, що повністю виправдовує очікування

Увагу також приділили і виконавцям ролей. Усі залишились задоволені роботою Метта Деймона, а також згадали і про Роберта Паттісона, якому дісталась другорядна роль. Ерік Девіс з Fandango зазначив, що актор ідеально втілив образ підступного маніпулятора.

Фільм "Одіссея" / Кадр із фільму

Та все ж було і декілька дрібних зауважень, але куди без них. Девід Ерліх з IndieWire назвав початок стрічки дещо незграбним, але підкреслив, що потужний фінал компенсує всі недоліки.

Чому варто подивитись цей фільм у кіно

Про досягнення режисера говорити буде зайвим, а акторський склад ми уже згадали. Тільки заради цього варто вже брати квитки у кіно. Однак є ще інші переваги, на які варто звернути увагу.

Масштаб. Стрічку знімали у шести країнах, використовуючи реальні локації, великі декорації та мінімум комп'ютерної графіки, що робить світ фільму максимально реалістичним.

Стрічку знімали у шести країнах, використовуючи реальні локації, великі декорації та мінімум комп'ютерної графіки, що робить світ фільму максимально реалістичним. Фільм створили для великого екрана. "Одіссея" стала першим повнометражним фільмом, повністю знятим на новітні IMAX-камери. Саме тому команда рекомендує дивитись стрічку саме у кінотеатрі, де можна повністю оцінити масштаб кадру і звук.

"Одіссея" стала першим повнометражним фільмом, повністю знятим на новітні IMAX-камери. Саме тому команда рекомендує дивитись стрічку саме у кінотеатрі, де можна повністю оцінити масштаб кадру і звук. Епічні пригоди та міфологія. На глядачів чекають зустрічі з циклопом, сиренами, Каліпсо, морські битви та небезпечні випробування, які поєднують пригодницьке кіно з античними легендами.

На глядачів чекають зустрічі з циклопом, сиренами, Каліпсо, морські битви та небезпечні випробування, які поєднують пригодницьке кіно з античними легендами. Не лише видовище, а й сильна драматична історія. Фільм досліджує теми війни, втрати, сім'ї, вірності та пошуку свого місця після пережитих випробувань.

Фільм досліджує теми війни, втрати, сім'ї, вірності та пошуку свого місця після пережитих випробувань. Один із головних кінорелізів року. "Одіссея" ще до прем'єри стала однією з найочікуваніших стрічок 2026 року.

Якщо ви все ж сходите на кінопрем'єру, то ось схожі фільми на "Одіссею", які допоможуть насолодитись атмосферою тих часів.