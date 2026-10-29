Вийшов трейлер українського фільму "Попіл і олівці" про війну, який неможливо дивитися без сліз
Поки російська пропаганда продовжує розповідати казки про "порятунок" українських дітей, світ отримав ще одне нагадування про справжню ціну такого "визволення". Вийшов український трейлер документального фільму "Попіл і олівці" (Ash and Crayons), який розповідає історії дітей, чиє дитинство зруйнувала Росія.
Як повідомляє 24 Канал, режисером стрічки став Євген Афінеєвський, відомий за документальним фільмом "Зима у вогні: Боротьба України за свободу", який у 2016 році номінували на "Оскар".
Про що фільм "Попіл і олівці"
У центрі документальної стрічки – семеро українських дітей, які пережили російські обстріли, тяжкі поранення та примусове вивезення з України.
Замість безтурботного дитинства їм довелося зіткнутися з реальністю, до якої навіть дорослі навряд чи можуть підготуватися. Однак, попри пережите, діти продовжують мріяти, будувати плани та вірити у власне майбутнє.
"Попіл і олівці": дивитись трейлер
Творці поєднали документальні кадри з анімацією українських художників, щоб розповісти історії, які неможливо передати лише словами.
І якщо хтось досі вважає, що війна – це винятково про території та політику, цей фільм має всі шанси змусити його переглянути власні переконання.
Коли вийде фільм "Попіл і олівці"
Стрічка вже отримала міжнародне визнання. Зокрема, її відзначили на фестивалі Raindance у Лондоні, телевізійному фестивалі в Монте-Карло та премії Cinema for Peace Awards, де вона здобула нагороду Most Valuable Documentary of the Year.
В український прокат "Попіл і олівці" вийде 3 грудня 2026 року.