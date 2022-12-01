Такими ми їх ще не бачили: Netflix показав трейлер документалки про Меган Маркл і принца Гаррі

У четвер, 1 грудня, Netflix випустив перший трейлер майбутнього документального фільму про герцога і герцогиню Сассекських. Серіал під назвою "Гаррі та Меган" проллє світло на історію кохання пари.

Документальний фільм, прем’єра якого відбудеться у грудні, покаже особисті фотографії зі спільного життя Меган та Гаррі, зокрема з їхнього весілля, з поїздки до Африки та під час вагітності Меган. Окрім радісних моментів, глядачі побачать напружені дні в королівській родині, особливо на церемонії Дня Співдружності 2020 року.

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Netflix показав трейлер документального фільму про принца Гаррі та Меган Маркл

"Чому ми захотіли зняти цей документальний фільм?" – запитує пара в промо. – "Ніхто не бачить, що відбувається за зачиненими дверима", — каже Гаррі. – "Я повинен був зробити все можливе, щоб захистити свою сім'ю".

Потім Меган каже: "Коли ставки такі високі, чи не краще почути нашу історію від нас?"

Тизер документалки про принца Гаррі та Меган Маркл: дивіться відео

Виробництвом проєкту зайнявся номінований на Оскар Ліз Гарбус, чиї попередні фільми, власне, присвячені знаменитостям. Серед них: "Мерилін, моя любов", "Що трапилося, міс Симон?" та "Стати Кусто".

Приємно мати можливість довірити комусь нашу історію — досвідченому режисерові, роботою якого ми давно захоплюємося,

– сказали вони.

Меган Маркл та принц Гаррі у документальному фільмі / Netflix

41-річна Меган та 38-річний Гаррі уперше підписали багаторічний контракт із Netflix у вересні 2020 року. Угода дозволяла їм знімати документальні фільми та серіали, художні фільми, сценарії шоу та дитячі назви для стрімерів.

Коли прем’єра фільму

Netflix ще не оголосив дату виходу, але Page Six повідомляє, що стрічку почнуть транслюватися 8 грудня. Us Weekly також підтвердив, що проєкт вийде у грудні.

Повідомляється, що дату виходу було перенесено через повагу до королеви Єлизавети II після її смерті у вересні, а також через скарги на зображення королівської родини у серіалі "Корона", останній сезон якого вийшов 9 листопада 2022 року.

Постер до фільму про Меган Маркл та принца Гаррі / Netflix