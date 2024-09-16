Кінофестиваль у Торонто таки покаже пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Міжнародний кінофестиваль в Торонто (TIFF) все-таки покаже скандальний фільм "Росіяни на війні". Це станеться після заяви про скасування після протестів українців.

Фільм російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" покажуть поза програмою кінофестивалю. На сайті TIFF з програмою видно два сеанси.

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Пропагандистську стрічку покажуть у Торонто 17 вересня, тоді як сам фестиваль завершився 16 вересня. Квитки доступні у продажу.



Фільм планують показати 17 вересня / Скриншот з сайту фестивалю

Показ фільму "Росіяни на війні" засудила віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд та пані посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Що відомо про фільм "Росіяни на війні"

Стрічку зняла режисерка Анастасія Трофімова, яка раніше працювала на Russia Today. Вона позиціює фільм "антивоєнним" і начебто висвітлює у ньому долю "звичайних" російських солдатів. Насправді ж тут не згадують окупацію Криму, а говорять про "бомбардування Донбасу", "нацизм в Україні" тощо – все це меседжі російської пропаганди та спроба виправдати вторгнення. На цьому наголосила продюсерка Дар'я Бассель.

Фільм показали на Венеційському кінофестивалі: це викликало обурення української кіноспільноти. Коли стрічку захотіли показати у Торонто, спершу організатори відмовлялися. Вони заявляли, що фільм не є російською пропагандою. Фестиваль скасував показ, посилаючись на "загрозу безпеці".