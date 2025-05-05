Для перегляду з дітьми: високорейтинговий фільм із цікавим сюжетом для усієї родини
- Французько-норвезький фільм "Розправ крила" 2019 року заснований на книзі Ніколя Ваньє про порятунок диких птахів.
- Фільм розповідає про зв'язок між поколіннями, мріями та довкіллям.
- Стрічка наповнена теплом, красою диких краєвидів і важливими життєвими цінностями.
Якщо ви шукаєте, що подивитись усією родиною, ми знайшли для вас ідеальну стрічку. Кіноісторія, яка покаже, як можна полюбити цей світ та зробити його хоч трішечки кращим.
Це французько-норвезький фільм 2019 року "Розправ крила". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет стрічки.
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Про що сюжет фільму "Розправ крила"
Ця зворушлива кіноісторія створена на основі книги французького автора Ніколя Ваньє — відомого письменника, режисера та мандрівника.
Сюжет стрічки заснований на реальній практиці порятунку диких птахів, але головна ідея – значно глибша. Це фільм про зв'язок між поколіннями, мріями та довкіллям. На прикладі взаємин батька і сина автори показують, як через спільну справу можна віднайти порозуміння, любов до природи та бажання змінити світ на краще.
За сюжетом, юний герой приїздить на літні канікули до батька – дивакуватого, але добродушного чоловіка, який займається розведенням диких гусей. Ці птахи щороку мігрують, і чоловік супроводжує їх у небі на дельтаплані, допомагаючи орієнтуватися в просторі.
"Розправ крила": дивіться онлайн трейлер фільму
Спочатку хлопець не поділяє захоплення батька – йому здається це надто дивним і навіть небезпечним. Але з часом він поступово захоплюється новою справою, вчиться піклуватися про птахів і стає незамінним помічником. А згодом настає момент, коли саме йому доведеться взяти на себе відповідальність і зробити те, що раніше робив лише його батько.
Це сімейний фільм, наповнений теплом, красою диких краєвидів і важливими життєвими цінностями.
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