На "Берлінале-2023" показали фільм Шона Пенна про війну в Україні: перші кадри

На Берлінському міжнародному кінофестивалі "Берлінале" показали прем'єру документального фільму американського режисера Шона Пенна і продюсера Аарона Кауфмана "Суперсила". У ньому розповідають про боротьбу українців із російськими окупантами.

Кадри фільму, які продемонстрували на кінофестивалі, опублікував глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Перед показом прем'єри на Берлінале вшанували хвилиною мовчання загиблих українців.

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Єрмак подякував Шону Пенну та Аарону Кайфману за фільм. "Бо битва за правдиву історію – це ще один фронт війни, на якому ми повинні виграти. Правда у кіно – це наша перемога", – написав він.



Війна змінила сценарій фільму

В інтерв'ю Associated Press Пенн розповів, що приїхав до Києва напередодні 24 лютого 2022 року, щоб зняти фільм про Володимира Зеленського – колишнього коміка, який став президентом України.

Після того як записали перше інтерв'ю з Зеленським, Шон Пенн повернувся до готелю, і тієї ж ночі Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Як пригадує американський режисер, під час першої зустрічі Зеленський був одягнений у костюм, а вже наступного разу –- був у камуфляжі, а "його країна була у стані війни".



Шон Пенн підтримує Україну / Фото пресслужби ОП

Пен каже, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило сценарій фільму. І тепер на екрані кінофестивалю глядачі побачили кадри про боротьбу українців із російськими окупантами.

Представляючи фільм, художній керівник із Берліна Карло Чатріан сказав: "Це документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, але це також фільм, який розповідає про роль мистецтва та художників у скрутні часи".

До слова, у листопаді 2022 року Шон Пенн навідався в Україну і привів Зеленському свого Оскара. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни як символ віри в перемогу нашої країни. Володимир Зеленський натомість вручив Шону Пенну орден "За заслуги" III ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги.