На Венеційському кінофестивалі, який власне відкрився стрічкою про президента Італії, фільм справив фурор і підкорив кінокритиків. 24 Канал розповідає, що чекає на глядача і чому варто не пропустити "Благодать".

Соррентіно знову іронічний та впізнаваний

"Благодать" повертає режисера до того настрою, який сформував його репутацію. Тут є все, що ми любимо у Соррентіно: політичні ігри, його фірмова іронія, емоційна глибина і та особлива візуальна мова. Директор Венеційського кінофестивалю Альберто Барбера відзначив, що ця робота суттєво відрізняється від останніх проєктів режисера і за духом ближча до його ранньої фільмографії. На його думку, фільм став "сюрпризом і вкрай оригінальною та стильною історією". Sight & Sound називає картину найвитонченішою у Соррентіно, а Deadline взагалі однією з найкращих у режисера.

"Благодать": дивіться онлайн трейлер фільму

Актор, який тримає сцену одним поглядом

Тоні Сервілло в головній ролі просто неперевершений – недарма йому дали Кубок Вольпі у Венеції. У його виконанні президент "Залізобетон" виглядає складною людиною: тверезий у політиці, вразливий у побуті, розгублений перед моральними питаннями. The Hollywood Reporter називає цю роботу однією з вершин кар'єри актора.

Політика VS приватне життя

Сюжет розгортається в останні місяці президентства поважного італійського лідера на прізвисько "Залізобетон": державні кризи, моральні дилеми, тінь законопроєкту про евтаназію та сорокарічна сімейна таємниця, яку він намагається зрозуміти, перш ніж піти. Соррентіно не зводить історію до парламентських інтер'єрів чи юридичних нюансів. Закон про евтаназію, від якого залежить майбутнє країни, раптом віддзеркалюється у внутрішньому житті героя: у його страхах, у стосунках з дітьми, у спогадах про дружину і спробах зрозуміти її мовчання.

Команда майстрів по той бік камери

Технічно все на найвищому рівні, та й не дивно, бо Соррентіно знову зібрав свою звичну команду. Візуально фільм просто заворожує – видно, що над кожним кадром працювали. Операторка Дарія Д'Антоніо створює кадри з майже тактильною красою. Монтаж Крістіано Травальолі працює як механізм, що бездоганно відміряє час між діалогом, думкою і паузою. Костюми Карло Поджолі додають персонажам характеру й статусу, а не лише кольору.



"Благодать" / Кадр з фільму

Критика й аудиторія на одному боці

Після Венеції "Благодать" отримала солідний набір позитивних рецензій. The Guardian називає фільм елегантним і зворушливим, The Times – чудовим, а The Hollywood Reporter – візуально розкішним і вражаюче майстерним. IMDb дає стрічці 7,5, Rotten Tomatoes – 76%, схоже, фільм справді вартий уваги. І у нас є змога переконатися в цьому з 29 січня у кіно.