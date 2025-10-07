Які фільми радить подивитись Анастасія Цимбалару?

Розпочинає нашу добірку серія фільмів, які обожнюють у всьому світі. Мільйони кіноманів щороку в осінній період передивляються фільми про Гаррі Поттера. Є ці стрічки й в рекомендаціях Цимбалару. Які ще фільми радить подивитись акторка – розповідаємо далі.

"Розумник Вілл Гантінг"

Це прониклива драма про самопошук, талант і боротьбу з внутрішніми бар'єрами. Вілл Гантіг – прибиральник у Массачусетському технологічному інституті, який виявляється геніальним математиком. Однак випробуванням у житті Вілла стає не наука, а боротьба з власними страхами.

"Розумник Вілл Гантінг": дивіться онлайн трейлер фільму

"Солодкий листопад"

Якщо є настрій для романтики, то радимо до перегдяду американську романтичну комедію з Кіану Рівзом та Шерліз Терон у головних ролях. Нельсон Мос – типовий бізнесмен, який насамперед думає про кар'єру, а не особисте життя. Однак все змінює зустріч з Сарою, яка зовсім не схожа на тих жінок, яких зустрічав раніше.

"Солодкий листопад": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гордість та упередження"

Цей фільм точно сподобається поціновувачам таланту Кіри Найтлі. Місіс Беннет мріє про те, щоб вдало видати заміж п'ятьох доньок. Вона прагне, щоб вони стали частиною дворянської родини з непоганим спадком. На балу мати знайомить старшу доньку з містером Бінглі, який нещодавно приїхав у місто, а її інша донька знайомиться з мовчазним другом чоловіка – містером Дарсі.

"Гордість та упередження": дивіться онлайн трейлер фільму

"Посмішка Мони Лізи"

У цій стрічці блискучою акторською грою вражає Джулія Робертс. Це фільм про спроби сміливої викладачки йти проти системи й виховувати в своїх студенток віру в світле майбутнє.

"Посмішка Мони Лізи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Забуті"

В основі цієї драми – історія 30-річної вчительки української мови Ніни, яка живе в тимчасово окупованому Луганську. Російська окупаційна влада забороняє українську мову, тож жінка змушена проходити курси перекваліфікації з вчительки української мови на вчительку російської мови. Водночас Ніна бореться з внутрішніми переживаннями та почуттями через раптовий спалах кохання між нею та місцевим сімнадцятирічним хлопцем.

"Як там Катя?"

Цей український драматичний фільм розповідає історію лікарки швидкої допомоги та матері-одиначки Анни. Вона разом із 12-річною донькою Катею мріє про спокійне життя, однак всі плани порушує серйозне та жорстке потрясіння. Тепер Анна стоїть перед моральною дилемою, яка кидає виклик її внутрішнім переконанням.

"Як там Катя?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Уроки толерантності"

Завершуємо цю добірку українською комедією. За сюжетом, шкільна вчителька записує свою сім'ю для участі в програмі, яка обіцяє позбавити їх від гомофобії. Для цього з сім'єю має жити активіст ЛГБТК+.

"Уроки толерантності": дивіться онлайн трейлер фільму