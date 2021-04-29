Фільм-спостереження "Зірки на Землі" про дітей з інвалідністю вийшов онлайн

Документальна картина "Зірки на Землі" – це частина однойменного проєкту, метою якого було розроблення нової кіномистецької методики для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та, власне, фільмування цього процесу. Онлайн-прем’єра фільму відбулася сьогодні, 29 квітня.

Як повідомили у пресслужбі фільму, за виробництво стрічки та втілення проєкту взялася компанія "ДобранічФільм". Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Читайте також Вийшов трейлер мультфільму "Лука" від авторів "Душі": відома дата прем'єри

Сценарій і мета фільму-спостереження "Зірки на Землі"

Упродовж 15 днів для 16 дітей на базі львівського реабілітаційного центру "Джерело" проводили заняття з акторської майстерності, музики, живопису, пластичного мистецтва, анімації, написання сценаріїв тощо. За перебігом проєкту слідкувала кваліфікована психологиня, яка по завершенні оцінила стан дітей: покращилися комунікаційні навички, зросла впевненість у собі, підвищилась ініціативність, з’явилися успіхи в навчанні. У групі з 16 дітей половина — нормотипові, решта — діти з медичними діагнозами та особливими освітніми потребами (аутизм, синдром Дауна, вади зору тощо).



Кадр з фільму "Зірки на Землі" / Фото з фейсбуку проєкту "Зірки на Землі"

Мета проєкту "Зірки на Землі" – показати можливість спільного навчання та взаємодії нормотипових дітей і дітей з особливими освітніми потребами. Таким дітлахам потрібні не окремі школи чи класи, а якісна співпраця. Адже й досі українське суспільство сприймає діагноз як вирок і викреслює аутистів та людей із синдромом Дауна з соціального життя.

Читайте також Фільм про Донбас "Земля блакитна, ніби апельсин" отримав нагороду на кінофестивалі у Сіетлі

Автори проєкту "Зірки на Землі"

Автори проєкту, окрім документального фільму, створили методичні посібники і відео, які дозволять проводити подібні заняття в усіх українських реабілітаційних центрах.



Кадр з фільму "Зірки на Землі" / Фото з фейсбуку проєкту "Зірки на Землі"

Співавторкою проєкту та режисеркою документального фільму є Сніжана Гусаревич. Сама ідея з’явилася в неї під час торішнього локдауну, після перегляду фільму про американських ветеранів, яких лікували арттерапією. Сніжані стало цікаво, чи існує такий проєкт в Україні. Разом із продюсеркою проєкту Світланою Рудюк вони довершили ідею, сфокусувавшись на різних видах мистецтва для дітей з особливими освітніми потребами.

уже кілька років успішно працює в українській документалістиці. Торік вона випустила документальний повнометражний фільм NotAlone про Спільноту взаємодопомоги "Емаус-Оселя", що опікується безхатченками. Фільм отримав спеціальну відзнаку на 4-му Міжнародному кінофестивалі KharkivMeetDocs.є засновницею компанії "ДобранічФільм", режисеркою, сценаристкою та продюсеркою. Зовсім нещодавно вона представила документальну картину "Ваш Василь" про видатного українського поета та дисидента Василя Стуса. Операторка кінострічки – Таня Дудінік, з якою Сніжана Гусаревич уже працювала над ігровим фільмом "Сіль для моря", що порушує тему булінгу у школі.

"Зірки на Землі" 2021: дивіться трейлер до фільму

Музику до фільму написав музикант Сергій Сидоренко, який співпрацює з такими зірками українського шоу-бізнесу: "Океан Ельзи", Монатік, "Аlyona Аlyona", Тіна Кароль, Іван Дорн. Також він разом з майстрами компанії Yamaha розробляє музичні інструменти для людей з інвалідністю.



Кадр з фільму "Зірки на Землі" / Фото з фейсбуку проєкту "Зірки на Землі"

У межах 15-денного проєкту діти створили анімаційну стрічку. Опікувався цим процесом відомий фахівець зі стоп-моушн анімації, власник студії Ridni Родіон Шуб. Кожна дитина вигадувала та розробляла власного персонажа для анімаційної казки під керівництвом дитячої письменниці та сценаристки Христини Венгринюк, викладачки з акторської майстерності та художньої керівниці дитячого інклюзивного театру Perfeco in Kilaba Уляни Данилюк та майстрині з прикладного мистецтва Олесі Возницької.

Людина, митець, художник – це особистість перш за все. Незалежно від її діагнозу. Діти, які зібрані тут, на проєкті, неймовірно вмотивовані: їхнє бажання навчатися, створювати закладені з самого початку,

– розповіла Уляна Данилюк.