3 нові фільми, які врятують нудний вечір

Часто вечір після роботи хочеться провести за переглядом цікавого фільму. Перед кіновечором можна приготувати щось смачне та створити вдома затишну атмосферу.

24 Канал розповість про нові фільми, які врятують нудний вечір. Деякі з цих стрічок ви ще встигаєте подивитись у кінотеатрі.

Нові фільми, які врятують нудний вечір

"Буремний перевал"

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Це екранізація однойменного роману англійської письменниці Емілі Бронте. Режисерка Еміральд Фіннелл представила власний погляд на культову історію кохання світової літератури. У фільмі розповідається про стосунки між Кетрін Ерншоу та Гіткліфом: від дитинства до дорослого життя.

"Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мартін Супрім. Геній комбінацій"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Події фільму розгортаються у 1950-х роках. Це історія про зірку настільного тенісу – Марті Райзмана (у фільмі Марті Маузер). Його роль зіграв номінант на премію Оскар Тімоті Шаламе.

"Мартін Супрім. Геній комбінацій": дивіться онлайн трейлер фільму

"Служниця"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

За основу фільму взятий однойменний роман Фріди Мак-Фадден. У стрічці розповідається про дівчину з похмурим минулим Міллі Келловей. Вона вирішує почати життя спочатку і йде працювати покоївкою в розкішний будинок родини Вінчестерів, де проживають бізнесмен Ендрю, його дружина Ніна та їхня донька Сесілія. Здається, що Міллі знайшла ідеальну роботу, однак кожен із мешканців маєтку має таємницю.

"Служниця": дивіться онлайн трейлер фільму

