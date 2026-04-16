3 культові фільми 90-х років, які захочеться передивитися не один раз
- Добірка включає фільми "Славні хлопці", "Кримінальне чтиво" та "Маска", що стали культовими.
- Фільми мають високі рейтинги IMDb: "Славні хлопці" – 8.7, "Кримінальне чтиво" – 8.8, "Маска" – 7.0.
Чимало фільмів 90-х років стали культовими. Деякі люди навіть люблять час від часу їх передивлятися.
24 Канал склав добірку фільмів, які хочеться дивитися кілька разів. Вони мають високий рейтинг і полюбилися людям у всьому світі.
Фільми 90-х, які хочеться передивлятися
"Славні хлопці" (1990)
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
Генрі Гілл має ірландські та італійські корені й виріс у Нью-Йорку 1950-х років. Кар'єра чоловіка у відділі боротьби з організованою злочинністю розвивається. Після того як головний герой свідчить проти своїх колишніх партнерів, він потрапляє до програми захисту свідків ФБР.
"Кримінальне чтиво" (1994)
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Джулс і Вінсент – не типові гангстери та працюють на Марселласа Волеса. Вони схильні до філософських роздумів, самопізнання та пошуків сенсу життя і доволі часто обговорюють глибокі теми.
Джулс і Вінсент не лише займаються кримінальними справами, але й іншими завданнями від свого боса. Марселлас, наприклад, доручає їм слідкувати за своєю дружиною Мією, яка вживає наркотики.
"Маска" (1994)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Працівник банку Стенлі Іпкіс знаходить чарівну зелену маску і його життя змінюється. Одягаючи її, він перетворюється на харизматичного та впевненого у собі чоловіка.
На Стенлі звертає увагу співачка нічного клубу Тіна Карлайл. Проте маска впливає на нього й негативно: чоловік грабує банк, чим злить кримінального авторитета Доріана Тайрелла.
