З нагоди дня народження Ченнінга Татума Кіно 24 зібрав романтичні й відверті стрічки за участю актора. Вони додадуть пристрасті у вечір у компанії коханої людини.

До слова "Суперники" і не тільки: 3 високорейтингові фільми, які передають дух тенісних турнірів

"Супер Майк"

Фільм розповідає про стриптизера Майка, який мріє бути дизайнером ексклюзивних меблів. Щоб заробити кошти на бажаний бізнес, він працює у шоу стриптизерів. Нічне життя юнака сповнене спокус та захоплених поглядів з боку жінок.

Через три роки вийшов ще один фільм про Майка – "Супер Майк XXL". А минулого року на екранах з'явилась третя частина франшизи "Супер Майк: Останній танець". Ченнінг Татум у кожному фільмі вражає своєю фігурою та пластичністю, тому усі три стрічки варті уваги.

"Супер Майк": дивіться трейлер онлайн

"Крок вперед"

Молодіжна мелодрама розповість про Тайлер - вуличного танцюриста, у якого не все у порядку з законом. У центрі сюжету також балерина Нора, яка вчиться в багатій школі. Дівчина шукає собі ідеального партнера для танців, а Тайлер потребує шанс для того, щоб почати нове життя. Випадкова зустріч змінює життя обох танцівників, а на світ з'являється неймовірний дует.

"Крок вперед": дивіться трейлер онлайн

"Клятва"

Романтична драма розповідає про молодят Лео і Пейдж, які шалено закохані один в одного. Їхня сім'я опиняється на волосині через аварію, в яку вони потрапляють. Хлопець обійшовся кількома синяками, тоді як дівчина отримала складну травму голови та пробула у комі певний час.

Коли Пейдж прийшла до свідомості, виявилось, що вона нічого не пам'ятає. Уся щаслива історія кохання залишилась у минулому. Але Лео не здаватиметься і знову завоює серце дружини.

"Клятва": дивіться трейлер онлайн

У 2012 році Ченнінга Татума визнали найсексуальнішим чоловіком року. Чи справді заслуговує він на це звання – переконатись у цьому можна, переглянувши свіжі стрічки з актором.