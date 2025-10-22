За роки кар'єри фільмографія Дакоти Джонсон поповнилась багатьма різноманітними фільмами – від романтичних комедій до глибоких психологічних фільмів. У добірці 24 Каналу зверніть увагу на стрічки з акторкою, які варто подивитися.

"Матеріалісти"

Люсі Мейсон працює у шлюбному агентстві в Нью-Йорку та допомагає людям підібрати партнерів, хоч сама ще не знайшла кохану людину. Жінка має високі вимоги до чоловіків і хоче бачити своїм обранцем багатія. Одного разу Люсі знайомиться з вродливим брокером Гаррі. Але у цей момент у її життя повертається колишній бойфренд Джон, бідний актор театру.



Дакота Джонсон у кіно / Кадр з фільму

Дакота Джонсон продемонструвала блискучу гру у ролі Люсі. Її героїня водночас і впевнена в собі, і трохи цинічна, але й розбита, адже досі не стала тією жінкою, якою мріяла бути. А хімія зірки з колегами по знімальному майданчику зачаровує.

"Крок у доросле життя"

22-річний Ендрю, який тільки-но закінчив навчання в коледжі, працює організатором вечірок та взагалі не розуміє, яким бачить своє майбутнє. Але йому допомагає раптове знайомство з 29-річною Доміно та її донькою Лолою. Фільм заглиблюється у почуття хаосу, які переживає молодь, і питання пошуку свого шляху.



Дакота Джонсон у кіно / Кадр з фільму

Роль Доміно – одна з найбільш визначних та визнаних критиками у кар'єрі Дакоти Джонсон. У цьому фільмі вона глибока, зріла й справжня. А її хімія з колегою приємно дивує.

"Арахісовий сокіл"

У центрі сюжету – Зак – хлопець із синдромом Дауна, який живе в будинку для людей похилого віку. Він готовий на все заради своєї мрії, тому одного разу наважується втекти з палати. Зак розпочинає дивовижну і часом навіть небезпечну пригоду.



Дакота Джонсон у кіно / Кадр з фільму

Джонсон зіграла Елеонору, працівницю будинку для літніх людей. Вона вирушає на пошуки Зака та хоче повернути його до закладу.

"Друзі назавжди"

Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про Метта, його дружину Ніколь і двох доньок подружжя. Життя сім'ї кардинально змінюється, коли Ніколь починає хворіти на невиліковне захворювання. З кожним днем Метту все важче бути й батьком, і опікуном. У цей час їх рятує найкращий друг, який вирішує переїхати до родини.



Дакота Джонсон у кіно / Кадр з фільму

Гра Дакоти Джонсон у ролі Ніколь дуже зворушлива. Їй вдалося не перетворити свою героїню на приречену жінку, яку визначає тільки хвороба. Взаємодія з іншими акторами також на високому рівні.

