3 найкращі фільми для першого побачення

Якщо раптом найближчим часом збираєтесь на перше побачення, то одна з ідей для нього – організувати спільний перегляд фільму. Було б романтично взяти проектор і під зоряним небом теплого літнього вечора поринути разом у цікаву історію.

Щоб не кидати все на ваші плечі, 24 Канал обрав три потенційні фільми, які точно підійдуть для такої атмосфери.

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"Бойфренд з майбутнього", 2011

Рейтинг IMDb: 5,4

Романтична комедія розповідає про 21-річного Тіма, який одного дня дізнається про велику таємницю: усі чоловіки їхнього роду можуть подорожувати у часі. Щоб це зробити, потрібно зайти у темну кімнату, стиснути кулаки і подумати, куди хочеш потрапити.

Зрештою Тім використовує свій дар, щоб підкорити серце чарівної Мері.

"Бойфренд з майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перед світанком", 1995

Рейтинг IMDb: 8,1

Американець Джессі та француженка Селін знайомляться в поїзді, що прямує до Відня. Джессі вмовляє дівчину вийти з ним у місті, оскільки вранці у нього літак, а грошей на готель немає.

Упродовж ночі вони гуляють австрійською столицею, обговорюючи все на світі: мистецтво, смерть, кохання, фемінізм та власні страхи. Зрештою вони домовляються зустрітись на тому самому пероні через пів року.

"Перед світанком": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моє прекрасне нещастя", 2023

Рейтинг IMDb: 5,3

Еббі Ебернаті, ідеальна першокурсниця, яка тікає від свого таємного минулого, та Тревіс Меддокс, бунтар і чемпіон університетських підпільних боїв. Дівчина намагається триматись подалі від хлопця, однак усе змінює одне парі.

"Моє прекрасне нещастя": дивіться онлайн трейлер фільму

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