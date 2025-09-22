Фільмографія Деппа настільки велика, що можна загубитись у пошуках відповідної стрічки. Тому Кіно 24 пропонує до вашої уваги три фільми, які мають цікавий сюжет, багато емоцій та динаміку у розвитку історії.

"Едвард Руки-ножиці" (1990)

Попри те, що культовий фільм вийшов понад 30 років тому, його популярність досі залишається на високому рівні. Історія розповідає про таку собі істоту, яка має ім'я Едвард. Його створив вчений, однак раптова смерть не дозволила йому довершити роботу до логічного кінця.

Сусідка, яка жила поруч, якось завітала в особняк, де побачила самотнього Едварда. Їй стало його шкода, тому запросила істоту пожити у себе. Такий добрий жест допоміг йому не тільки розширити коло знайомств, а й відкрити у собі талант перукаря.

Едварду навіть пощастило зустріти дівчину, яку покохав усім серцем. Однак не буває історій, де все було б гладко, тому на головного героя чекають чергові випробування, адже не всім містянам подобається такий особливий мешканець.

"Едвард Руки-ножиці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Турист" (2010)

У драматичному фільмі Джонні Депп зіграв разом із ще однією світовою зіркою – Анджеліною Джолі. Акторка грала роль дівчини злодія та шахрая Олександра Пірса, який днями пограбував одного бандита. Чоловік зробив пластичну операцію, та поліції стало про це відомо, тому, щоб знайти злодія, стеження встановили за Еліз.

Від коханого дівчина отримала вказівку – їхати у Венецію та знайти там чоловіка схожого на нього, щоб у поліції подумали, що це він. Так вона і зробила. Однак не надто сильно пощастило її "жертві" – туристу з Америки, який не за власною волею став мішенню для бандитів і поліції.

"Турист": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чарлі й шоколадна фабрика" (2005)

Ця історія розвивається навколо хлопчика Чарлі, який зростає у дуже бідній сім'ї. Його увагу завжди привертала шоколадна фабрика, власником якої був таємничий чоловік, на ім'я Віллі Вонка. Та одного разу господар підприємства оголосив конкурс – він пустить на територію п'ятьох дітей, які знайдуть у його шоколадці щасливий золотий квиток. Одного разу Чарлі пощастило знайти омріяний квиток, з якого і почались його неймовірні пригоди.

"Чарлі й шоколадна фабрика": дивіться онлайн трейлер фільму