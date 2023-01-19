З датами релізу: Netflix представив великий трейлер з кінопрем’єрами 2023 року

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував великий ролик з кадрами та датами релізів нових кінопроєктів на 2023 рік. Серед них – "Загадкове вбивство 2" з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон, а також "Евакуація 2" з Крісом Хемсвортом та "Бунтівний місяць" Зака Снайдера.

У ролику також можна побачити кадри з романтичної комедії "До тебе чи до мене" з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером, пригодницького бойовика "Лютер: Сонце на спаді" про лондонського детектива та стрічки "Мати" з Дженніфер Лопес в ролі вбивці. Тож беріть календарики й занотовуйте дати релізів!

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Нові фільми Netflix, які вийдуть у 2023 році: список

Січень

"Ваші і наші" – 27 січня. Романтичний фільм про двох закоханих лос-анджелеських міленіалів різного походження, на яких чекає головне випробування стосунків: знайомство з батьками.

– 27 січня. Романтичний фільм про двох закоханих лос-анджелеських міленіалів різного походження, на яких чекає головне випробування стосунків: знайомство з батьками. "Памела, історія кохання" – 31 січня. Номінований на премію Еммі режисер Раян Вайт зняв інтимний і відвертий портрет ікони попкультури Помели Андерсон.

Лютий

" Незламний дух" – 3 лютого. Надихаюча драма на основі реальних подій з оскароносною Анною Пеквін. За сюжетом завзята юна австралійка втілює мрію та стикається зі своїми страхами, прагнучи стати наймолодшою людиною, що здійснила навколосвітнє плавання.

– 3 лютого. Надихаюча драма на основі реальних подій з оскароносною Анною Пеквін. За сюжетом завзята юна австралійка втілює мрію та стикається зі своїми страхами, прагнучи стати наймолодшою людиною, що здійснила навколосвітнє плавання. "Білл Расселл: Легенда" – 8 лютого. Цей біографічний документальний серіал розповідає про спадщину найвидатнішого гравця НБА й активіста Білла Расселла.

– 8 лютого. Цей біографічний документальний серіал розповідає про спадщину найвидатнішого гравця НБА й активіста Білла Расселла. "До тебе чи до мене" – 18 лютого. Романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях. Коли найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, вони зазирають у життя одне одного, а це може розпалити кохання.

– 18 лютого. Романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях. Коли найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, вони зазирають у життя одне одного, а це може розпалити кохання. "У нас є привид" – 24 лютого. За сюжетом комедії, знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.

Березень

"Лютер: Сонце на спаді" – 10 березня. Опального лондонського детектива Джона Лютера переслідують думки про нерозкритий злочин. Він тікає з в’язниці, щоб вистежити жорстокого серійного вбивцю.

– 10 березня. Опального лондонського детектива Джона Лютера переслідують думки про нерозкритий злочин. Він тікає з в’язниці, щоб вистежити жорстокого серійного вбивцю. "Як слониха впала з неба" – 17 березня. Сімейний фільм для всієї родини.

– 17 березня. Сімейний фільм для всієї родини. "Загадкове вбивство 2" – 31 березня. Приватні детективи Нік та Одрі Шпіц відкривають власне агентство й опиняються в центрі міжнародного розслідування, коли викрадають їхнього друга. У головних ролях – Адам Сендлер та Дженніфер Еністон.

Травень

"Мати" – 12 травня. Пригодницький бойовик з Дженніфер Лопес. За сюжетом, вбивця, що переховується від небезпечних ворогів, змушена вийти з тіні, щоб захистити доньку, від якої вона давно відмовилася.

Червень

"Евакуація 2" – 16 червня. Пригодницький бойовик з Крісом Гемсвортом.

Липень

"Вони клонували Тайрона" – 21 липня. Низка моторошних подій наштовхує різномасту трійцю (Джон Боєґа, Джеймі Фокс і Тейона Перріс) на слід мерзенної урядової змови.

Серпень

"Кам'яне серце" – 11 серпня. Фільм про шпигунів з Галь Гадот, Софі Оконедо та Джеймі Дорнаном.

– 11 серпня. Фільм про шпигунів з Галь Гадот, Софі Оконедо та Джеймі Дорнаном. "Зліт" – 25 серпня. Бойовик про команду професійних грабіжників, які намагаються провернути справу на літаку, щоб перешкодити планам терористів.

Жовтень

"Дівчина" – 13 жовтня. Пригодницький фентезі-фільм про ; у виконанні Міллі Боббі Браун, якій доводиться самостійно вибратися з печери з драконом.

– 13 жовтня. Пригодницький фентезі-фільм про ; у виконанні Міллі Боббі Браун, якій доводиться самостійно вибратися з печери з драконом. "Продавці болю" – 27 жовтня. Драма з Емілі Блант і Крісом Евансом про жінку, яка влаштовується на роботу у фармацевтичний стартап і вплутується в небезпечну справу.

Листопад

"Вбивця" – 10 листопада. Фільм Девіда Фінчера з Майклом Фассбендером у ролі найманого вбивці.

– 10 листопада. Фільм Девіда Фінчера з Майклом Фассбендером у ролі найманого вбивці. "Залиш увесь світ позаду" — 8 грудня — трилер від автора серіалу "Містер Робот" Сема Есмейла про дві сім'ї, які дізнаються про загадкове відключення енергії по всій окрузі.

Грудень

"Бунтівний місяць" – 22 грудня. Фільм Зака Снайдера про жінку, яка збирає армію, щоб захистити мирну космічну колонію від нападу.

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Фільми, на які ми очікуємо (наразі без дати)