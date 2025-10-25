Якщо шукаєте, що подивитися у це свято, добірка на 24 Каналі стане ідеальною. Від кривавого трилеру "Геловін убиває" до сімейних історій із монстрами – тут знайдеться фільм для кожного, хто любить, коли на екрані стихає світло й починається магія страху.

Фільми про Геловін

"Геловін убиває", 2021

Майкл Майєрс повертається, аби завершити те, що почав десятиліттями раніше. Лорі Строуд та жителі містечка Геддонфілд вирішують дати відсіч монстру, який знову вийшов на криваве полювання. Це продовження легендарної франшизи, де напруга не спадає ні на секунду.

"Геловін убиває": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прокляття Брідж-Гллоу", 2022

Маленька дівчинка Сідні просто обожнює святкувати День мертвих. Та раптом уночі примара оживляє всі геловінські декорації, а в місті починає коїтись справжній хаос. На дорозі можна зустріти зомбі, ліхтарики Джека усміхаються по-справжньому, а великий павук, який просто був святковою прикрасою, хоче вломитись до будинку.

Сідні разом із татом мають зупинити хаос, поки фігурки скелетів, відьом і зомбі не захопили місто.

"Прокляття Брідж-Гллоу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Цукерки або смерть: Веселого Геловіну", 2018

Іспаномовна родина переїжджає до старого будинку бабусі в тихому передмісті. Проте з настанням Геловіну з'ясовується, що в цьому домі живе щось потойбічне. Посеред вечірки просто зникає світло, а головними героями свята стають справжні привиди.

"Цукерки або смерть: Веселого Геловіну": дивіться трейлер фільму онлайн

"Геловін Г'юбі", 2020

Добродушний, але незграбний Г'юбі обожнює Геловін і щороку намагається зробити його безпечним для всіх у рідному Сейлемі. Та цього разу жарти закінчуються, коли місто охоплює справжній хаос. Чоловіку доведеться стати справжнім героєм, щоб урятувати свято.

"Геловін Г'юбі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Гаманець або життя", 2007

Антологія з п'яти коротких історій, що переплітаються в одну ніч Геловіну. У кожній – свій монстр, таємниця чи кривавий жарт долі. Хтось карає тих, хто не дотримується традицій, інші стають жертвами власної жорстокості.

"Гаманець або життя": дивіться онлайн трейлер фільму

