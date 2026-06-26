Психологічні трилери про маніяків, від яких неможливо відірватися

Кажуть, не варто судити людей за першим враженням. І ця добірка лише підтверджує правило. Тут ідеальні батьки, чарівні чоловіки та звичайні перехожі виявляються зовсім не тими, за кого себе видають.

Якщо любите трилери, де напруга тримає до фінальних титрів, зберігайте ці фільми, які 24 канал зібрав у добірку.

Радимо 5 фільмів жахів, які лоскочуть нерви

Западня/ Кадр з фільму



Здавалось би ідеальний батько веде доньку-підлітка на концерт улюбленої виконавиці. Що може піти не так? А все, якщо ти не просто люблячий тато, а й серійний вбивця для якого ФБР влаштувало пастку.

"Убивства з листівками"

"Убивства з листівками"/ Кадр з фільму



Детектив, що втратив власну доньку, вирушає до Європи, щоб знайти її вбивцю. Але чим більше він інформації знаходить - тим заплутанішою стає справа. Його донька - далеко не перша жертва. І всі ці вбивства - справа рук маньяка. Чи може двох? Єдина зачіпка - листівки, що убивця надсилай перед кожним злочином.

"Дім, який побудував Джек"



"Дім, який побудував Джек"/ Кадр з фільму



70-ті роки. США. 20 років жаху. Один психопат на ім’я Джек. Історія страшних злочинів маньяка, що тримав у страху американців та насолоджувався власною силою, бо вважав це все витвором мистецтва. Буде жахливо та неприємно.

"Номіс"/Кадр з фільму



Детектив знаходить підозрюваного у справі про викрадення жінок, але дуже швидко розуміє, що все не так просто. Сюжет постійно змінює напрямок, змушуючи сумніватися в кожній новій версії. Саме за це цей трилер і варто подивитися.

Ну і не пропустіть ці 7 високорейтингових фільмів, від яких не зможете відірватись ні на хвилину