Ми часто забуваємо, що успіх дається не так легко. Успішні люди проходять багато викликів, втрат і перемог, які гартують їхній характер і ставлять перед вибором – облишити все чи продовжувати йти до своєї мети. Ця тема також знайшла своє місце у кіно, де розповідається про історії засновників відомих брендів. Кінострічку для перегляду обирайте на Кіно 24.

Також дивіться Від Ліги чемпіонів до кіноекранів: у яких фільмах знялися відомі футболісти

"Дім Ґуччі", 2021

Скандальна історія про одну з найвідоміших модних імперій світу. Фільм розповідає про історію сім'ї Ґуччі, їхні внутрішні конфлікти та боротьбу за владу. У центрі – стосунки Мауріціо Ґуччі та його дружини Патриції Реджані, які призвели до трагічної розв'язки.

Атмосфера розкоші, інтриг і зради – все це у "Домі Ґуччі".

"Дім Ґуччі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Засновник", 2016

Фільм про Рея Крока, який перетворив маленький сімейний бізнес братів Макдональдів на світову корпорацію McDonald’s. Під час перегляду стрічка породжує у глядача багато суперечностей, хвилювань й інших емоцій, адже вона показує, що іноді шлях до успіху супроводжується жорсткими рішеннями й не завжди чесною грою.

"Засновник": дивіться онлайн трейлер фільму

Не варто думати, що успіх можливий тільки на великих екранах. Ліцензійна букмекерська компанія Favbet показує, що це не так та дозволяє відчути смак перемоги своїм гравцям.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Ламборґіні: Людина-легенда", 2022

Фільм про Ферруччо Ламборґіні, який спершу займався виробництвом тракторів, але згодом створив автомобіль, що кинув виклик самому Феррарі.

Це історія про суперництво, пристрасть до досконалості та народження культового бренду Lamborghini.

"Ламборґіні: Людина-легенда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коко до Шанель", 2009

Французька біографічна драма про Габріель Шанель, яку світ запам'ятав як Коко. Фільм розповідає про її непросте дитинство, шлях із провінційної дівчини до законодавиці моди та створення власного бренду. Це історія жінки, яка зруйнувала стереотипні уявлення про жіночність, подарувавши світу "маленьку чорну сукню" і свободу від корсетів.

"Коко до Шанель": дивіться онлайн трейлер фільму

А якщо ви фанат чи фанатка популярного сьогодні серіалу "Бункер мільярдерів", то пропонуємо подивитись ще 4 серіали, які точно не розчарують сюжетом.