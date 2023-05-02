Травневі прем’єри на Netflix українською: повний список фільмів та серіалів

Цього місяця на Netflix вийде чимало цікавого, що можна буде переглянути травневими вечорами. Сьогодні ми розкажемо про ті проєкти, які матимуть український дубляж.

Від серіалів до фільмів, нові релізи пропонують широкий вибір для українських глядачів. Ознайомтесь з повним списком творів, які будуть доступні для перегляду на Netflix цього місяця.

Дивіться також Готуйтесь плакати: 5 нових фільмів, від яких ви не зможете стримати сліз

Травневі прем’єри на Netflix українською – список

Серіали

"Кравець" – 2 травня;

"Прихисток" – 4 травня;

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" – 4 травня;

"Новенька" – 10 травня;

"Лицар у чорному" – 12 травня;

"Королева Клеопатра" – 12 травня;

"Анна-Ніколь Сміт: Ви не знаєте мене" – 16 травня;

"Цілую, Кітті" – 18 травня;

"Якіторі: Солдати невдачі" – 18 травня;

"Безмовний" – 19 травня;

"Фубар" – 25 травня.

Фільми

"Минулої ночі у Сохо" – 1 травня;

"Мисливці на привидів: З того світу" – 2 травня;

"Royalteen: Принцеса Маргрете" – 11 травня;

"Мати" – 12 травня;

"Спліт" – 16 травня;

"Свінгери" – 24 травня;

"Кров і золото" – 26 травня;

"Свінгери 2" – 31 травня.

До речі Дженніфер Еністон та Різ Візерспун повертаються в 4 сезоні "Ранкового шоу": чого очікувати

Нагадаємо, 27 квітня на Netflix вийшов перший воєнно-драматичний серіал, який зняли під час повномасштабного вторгнення росіян "Я – Надія". Окрім нього, на платформі можна переглянути чимало українського контенту, а саме такі серіали та фільми: