Фільми з цієї добірки здатні надихнути на пошуки власної дороги до зцілення – і водночас застерегти від шляхів, якими йти не варто. Ці стрічки з нової добірки Кіно 24 не бояться відверто говорити про біль, але водночас демонструють, що кінець історії залежить лише від нас самих.

Що подивитись після роботи?

"Перспективна дівчина" (2020)

Сюжет стрічки знайомить нас із Кессі – розумною і перспективною дівчиною, котра одного дня різко обірвала своє світле майбутнє, покинувши коледж. Тепер вона вдень працює на роботі, що не вимагає якихось інтелектуальних зусиль, а вечорами прикидається в барах надзвичайно п'яною, щоб перевірити чоловіків: чи допоможуть вони їй дістатися додому або ж спробують скористатися її беззахисним станом. Коли джентльменські маски спадають, Кессі відкриває свою гру…

"Перспективна дівчина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перспективна дівчина" – не просто трилер-помста, а глибока, болюча і часом шокуюча розповідь про те, як травма змінює людину та змушує шукати альтернативні шляхи для відновлення справедливості, коли система не працює. Режисеркою стрічки виступила Емеральд Феннелл, відома як шоуранерка другого сезону серіалу "Вбиваючи Єву" (2019), за який отримала дві номінації на премію Еммі.

З ювелірною точністю Феннелл поєднує чорний гумор, неонову "картинку" та напружений сюжет, змушуючи глядача почуватися некомфортно, але не даючи йому відвести погляд від історії Кессі.

"Розповідь" (2018)

У добірці фільмів про зцілення від травми не можна не згадати фільм "Розповідь" режисерки та сценаристки Дженніфер Фокс. Це відверта і глибоко особиста історія, заснована на власному досвіді Фокс, тож не дивно, що головну героїню вона назвала так само як звати її саму.

Головна героїня фільму Дженніфер Фокс – відома режисерка документальних фільмів та професорка, якій за сорок. Одного дня їй телефонує її мати, котра відшукала оповідь, яку Дженніфер написала у 13 років. Там розповідається про "стосунки", які Дженніфер мала у тому віці зі значно старшим "бойфрендом". Але річ у тім, що сама Дженніфер наче викреслила все це зі своєї пам'яті… Ні, в неї лишилися певні спогади про стосунки зі старшим чоловіком, її спортивним тренером, але вона завжди вважала їх романтичними. Та тепер, крізь призму дорослого сприйняття, тодішні події постають у зовсім іншому світлі…

"Розповідь": дивіться онлайн трейлер фільму

Оскільки історія розвивається у різних часових періодах, то Дженніфер зіграли одразу три акторки: старшу версію втілила Лора Дерн, а молодші – Ізабель Нелісс і Джессіка Сара Флаум.

"Розповідь" показує, як заплутано пам'ять і травма взаємодіють між собою. Це – кіно про пошук правди, про перегляд минулого і про те, як важливо дати голос своїм спогадам, щоб почати процес зцілення і звільнення.

"Королева сердець" (2019)

Це, мабуть, чи не найскладніший фільм у цій добірці, що не боїться говорити про справді табуйовані речі. Стрічка спільного виробництва Данії та Швеції режисерки Май Ель-Тухі розповідає про успішну юристку Анну, яка живе, здавалося б, ідеальним життям: успішна кар'єра, люблячий чоловік і дві чудові доньки. Однак її розмірений світ руйнується, коли до сім'ї долучається син чоловіка від першого шлюбу – 17-річний Густав. Мимоволі стається так, що Анна заводить із Густавом стосунки, які руйнують не лише її власну репутацію, але й життя всієї родини.

"Королева сердець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Королева сердець" – це не просто історія про заборонене кохання, а скоріше про те, як минулі неопрацьовані травми можуть несподівано проявитися в дорослому житті, змушуючи нас повторювати деструктивні патерни поведінки.

"Мій король" (2015)

Історія про те, як іноді зцілення від травми може бути настільки ж болючим, як і сама травма. У центрі сюжету фільму "Мій король" режисерки й співавторки сценарію Майвенн – Тоні, яка після нещасного випадку на лижах опиняється в реабілітаційному центрі. Фізична травма стає каталізатором для спогадів, і вона починає переосмислювати свої бурхливі та руйнівні стосунки з чоловіком Джорджо.

"Мій король": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мій король" – чесне та безкомпромісне дослідження співзалежності, токсичних стосунків та складнощів, з якими стикаються люди, коли намагаються з них вийти. Фільм не дає простих відповідей, натомість пропонує зазирнути в глибину людських емоцій, показуючи, як любов і біль можуть існувати в одній історії. У Берко і Касселя неймовірна хімія, їхня гра настільки переконлива, що відчуття реальності того, що відбувається, не покидає ні на хвилину.

"Пробач, дівчинко" (2025)

"Пробач, дівчинко" – один з найцікавіших режисерських дебютів цього року. Стрічка режисерки, сценаристки та виконавиці головної ролі Єви Віктор стала сенсацією фестивалю незалежного кіно "Санденс", де отримала нагороду за найкращий сценарій, після чого потрапила до програми "Двотижневик режисерів" Каннського фестивалю.

В основу історії Єва Віктор поклала глибоко особисту історію про подолання наслідків сексуального насильства. У фільмі ми знайомимося з Агнес, молодою професоркою літератури, яка за підтримки подруги Ліді намагається відновити своє життя після травматичного досвіду.

"Пробач, дівчинко": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм не просто показує її боротьбу, а занурює нас у її свідомість, де час стає нелінійним і хаотичним, віддзеркалюючи внутрішній стан героїні. Що робить цей фільм унікальним, так це його відвертість та багатогранність. Він не боїться поєднувати глибоку драму з чорним гумором, показуючи, що навіть у найтемніші моменти життя можна знайти місце для сміху.

"Пробач, дівчинко" – історія про те, що зцілення є не прямою дорогою, а скоріше подорожжю до самої себе: з об'їздами та круговими шляхами. А відправитися у цю подорож разом з Агнес ми зможемо вже 3 жовтня у кіно.