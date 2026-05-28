Для затишного вечора: 3 добрі фільми з високим рейтингом

Щоб провести час веселіше, запросіть друзів або рідних.

24 Канал розповість, які добрі фільми подивитися ввечері. Обирайте той, що зацікавить найбільше.

Добірка добрих фільмів для затишного вечора

"Час жити" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це історія про стосунки пари, що тривають десять років. Усе починається з того, що перспективна шеф-кухарка Алмут збиває Тобіаса. Цей інцидент повністю змінює життя чоловіка та жінки. Між ними спалахують почуття. Історія Алмут і Тобіаса доводить, що кохання може об'єднати навіть дуже різних людей.

"Опівночі в Парижі" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

У фільмі розповідається про молодого сценариста Гіла Пендера. Разом із нареченою та її батьками чоловік їде до Парижа. Головний герой ще більше закохується у місто і думає про переїзд туди. Проте дівчина Гіла не підтримує його, адже звикла до розкішного життя в Малібу.

У Парижі Пендар часто гуляє наодинці та одного вечора натрапляє на старовинний автомобіль. Коли чоловік сідає в машину, то несподівано переноситься у столицю Франції 1920-х років.

"Закохатися у наречену брата" (2007)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Це історія про Дена – вдівця, батька трьох доньок і журналіста. Він є автором колонки корисних порад у престижній газеті. Якось чоловік закохується у наречену свого брата і виявляє, що поради, які він роками давав своїм читачам, не діють, адже реальне життя не таке просте, як може здатися.

