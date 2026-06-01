Тож замість того, щоб скролити соцмережі та сподіватися, що проблеми зникнуть самі собою, варто приділити час собі. Хороший фільм інколи може стати тим поштовхом, який допоможе переосмислити життя. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку стрічок із високими рейтингами, які можуть надихнути, підтримати та навіть змінити погляд на життя.

Дивіться також Новий кримінальний бойовик на 8 епізодів став фаворитом українців на Netflix

"Вічне сяйво чистого розуму"

Ця високорейтингова історія точно може вплинути на світогляд багатьох людей. Фільм розповідає про машину, здатну стирати пам'ять і позбавляти будь-яких спогадів. Саме тому Джоел і Клементина вирішують забути одне одного. Однак у пам'яті Джоела досі живуть найтепліші миті, пов'язані з коханою. Чим менше він пам'ятає, тим сильніше усвідомлює, як сильно її кохає.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Тож чоловік намагається знайти спосіб повернути Клементині спогади про їхнє минуле, поки ще не пізно. Але чи вдасться йому перемогти систему? Відповідь ви знайдете лише після перегляду цієї кіноісторії. Можливо, саме вона вплине на ваш настрій і допоможе зробити крок назустріч власному щастю.

"Їсти, молитися, кохати"

"Їсти, молитися, кохати" – справжня класика для тих, хто прагне змінити своє життя. Головна героїня стрічки – Ліз Гілберт, сучасна жінка, яка переживає непросте розлучення та більше не розуміє, чого насправді хоче від життя. Тож вона вирушає у подорож світом, аби краще пізнати себе.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться онлайн трейлер фільму

Саме так Ліз намагається знайти внутрішню гармонію, переживає безліч емоцій, вчиться насолоджуватися життям, молитися та кохати. І, можливо, саме такий шлях допомагає по-справжньому зрозуміти себе.

"500 днів літа"

Це американський романтичний драмедійний фільм 2009 року, у центрі сюжету якого – Том, хлопець, який знайомиться з дівчиною на ім'я Саммер. Здається, вона – саме та, про кого він мріяв усе життя. І ніби ніщо не здатне зруйнувати його плани. Та Саммер зовсім інакше дивиться на стосунки, ніж Том, і це стає серйозним випробуванням для їхніх взаємин.

"500 днів літа": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте стрічку для перегляду та не дозволяйте апатії брати гору. Подбайте про свій внутрішній стан і дайте собі шанс втриматися на плаву навіть у найтурбулентніші часи.