Що подивитися разом з друзями: 3 найкращі фільми, які прикрасять ваш вечір

Ідеальним варіантом проведення часу з друзями завжди буде спільний перегляд фільмів, які подарують емоції. Сучасний кінематограф може запропонувати величезну кількість жанрів, що точно знайдуть свого поціновувача.

24 Канал підготував добірку найкращих фільмів на вечір, які можна подивитися в компанії друзів. Ці кінострічки вразять не лише прихильників комедій, але й жахів.

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"Ми – Міллери" (2013)

Дрібний наркоторговець Девід змушений перевезти велику партію товару з Мексики до США. Він збирає фейкову родину, щоб пройти кордон і не викликати жодних підозр. Сім'я, яка складається зі стриптизерки й двох хуліганів, спершу має переконливий вигляд. Однак все несподівано йде не за планом, тому родинна подорож перетворюється на суцільний хаос.

"Ми – Міллери" : дивіться трейлер фільму онлайн

"Дедпул" (2016)

Вейд Вілсон – колишній найманець, який страждає через рак останньої стадії. Втім, чоловік несподівано отримує шанс вилікуватися від смертельної хвороби. Йому варто лише взяти участь в експериментальній програмі, результати якої приголомшили Вейда. Він став мутантом із надлюдськими здібностями та специфічним почуттям гумору. Тепер головний герой вирушає на пошуки того, хто зруйнував його життя.

"Дедпул": дивіться трейлер фільму онлайн

"Тихе місце" (2018)

У світі майже не залишилося людей – Землю заполонили сліпі монстри, які мають чудовий слух. Сім'я, яка вижила, змушена жити в абсолютній тиші. Заради власного порятунку родина навчилася спілкуватися мовою жестів, ходити босоніж і не видавати жодного шуму. Однак коли герої потрапляють у небезпечну ситуацію, зберегти тишу стає просто неможливо.

"Тихе місце": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ваші друзі є прихильниками фільмів від Netflix, то також пропонуємо вам добірку найкращих кінострічок, які вже можна подивитися на стримінговій платформі. Насолоджуйтеся переглядом!