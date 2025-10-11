Щоб не витрачати час на пошуки фільму – зберігайте добірку від редакції Кіно 24. Ми підкажемо, що можна подивитися з друзями.

Які фільми подивитись з друзями?

"Люксембург, Люксембург" (2023)

Режисер: Антоніо Лукіч

У фільмі розповідається про рідних братів Василя і Миколу з зовсім різними характерами. Перший – працює поліціянтом, має кохану і дитину, другий – дратівливий водій маршрутки, живе з мамою і торгує наркотиками.

Одного дня братам телефонують з українського посольства і повідомляють, що їхній батько потрапив в аварію у Люксембурзі. Він – колишній кримінальний авторитет, який пішов із сім'ї, бо хотів "кращого життя" у Європі.

Головні герої мають ухвалити рішення: залишитися в рідних Лубнах чи відправитися до Люксембурга і попрощатися з батьком. Василь не хоче їхати у подорож, а от Микола вважає, що це шанс на краще життя.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер онлайн

"Останнє похмілля у Вегасі" (2013)

Режисер: Джон Тертелтауб

У головних ролях неперевершені Майкл Дуглас, Роберт Де Ніро, Морган Фріман і Кевін Клайн. Це розповідь про друзів дитинства Біллі, Педді, Арчі й Сема. Коли чоловікам стукнуло за 60, Біллі вирішує одружитися з дівчиною, удвічі молодшою за нього. Так, друзі відправляються до Лас-Вагасу святкувати парубоцьку вечірку.

"Останнє похмілля у Вегасі": дивіться трейлер онлайн

"Ідеальні незнайомці" (2016)

Режисер: Паоло Дженовезе

Семеро друзів збираються на вечерю. Компанія вирішує пограти у гру: потрібно на всі дзвінки відповідати, увімкнувши гучномовець, а повідомлення читати в голос. Що вони приховували одне від одного?

"Ідеальні незнайомці": дивіться трейлер онлайн