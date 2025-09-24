Кіно 24 зібрав для вас добірку фільмів, після перегляду яких подорож до Італії здаватиметься не мрією, а планом на найближче майбутнє. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся краєвидами цієї країни.

Які відомі фільми надихнуть на подорож в Італію?

"Під сонцем Тоскани" (2003)

Після болісного розлучення письменниця Френсіс вирушає в подорож до Італії. У Тоскані вона спонтанно купує старовинну віллу, яка потребує ремонту. З кожним днем новий дім все більше й більше дарує їй надію та нові сили. Френсіс знайомиться з місцевими жителями, відкриває для себе прості радощі життя і навіть закохується.

"Під сонцем Тоскани": дивіться трейлер фільму онлайн

"Їсти, молитися, кохати" (2010)

Ліз після розірвання невдалого шлюбу вирушає у подорож світом, щоб знайти гармонію із собою. Першою зупинкою стає Італія, де головна героїня занурюється у культуру насолоди життям. Жінка куштує автентичні страви, вивчає італійську мову та вчиться дозволяти собі бути щасливою без докорів сумління. Саме в Італії Ліз дізнається, що насправді означає фраза "солодке життя".

"Їсти, молитися, кохати": дивіться трейлер фільму онлайн

"Римські канікули" (1953)

Молода принцеса Анна під час офіційного візиту до Рима тікає з палацу, бажаючи відчути свободу. На вулицях міста вона знайомиться з американським журналістом Джо, який спершу хоче написати сенсаційну статтю про неї. Разом вони проводять цілий день, відвідуючи визначні пам'ятки та відкриваючи для себе зовсім інший світ. Між героями виникають щирі почуття, але обов'язки не дозволяють їм бути разом.

"Римські канікули": дивіться трейлер фільму онлайн

"Назви мене своїм ім'ям" (2017)

Улітку 1983 року сім'я професора археології запрошує в гості американського студента Олівера. Син викладача, 17-річний Еліо, спершу скептично ставиться до гостя, але поступово між ними виникає глибокий зв'язок. Разом вони проводять дні серед італійських вілл, озер і сонячних пейзажів, відкриваючи красу юності й почуттів. Їхні стосунки стають незабутнім досвідом, який змінює обох назавжди.

"Назви мене своїм ім'ям": дивіться трейлер фільму онлайн

