Тому 24 Канал запрошує у подорож у світ казино, рулеток і високих ставок з унікальною добіркою фільмів. У них режисери розповіли про всесвітньо відомі казино, тому вони особливо точно передають атмосферу.

Може зацікавити 3 серіали про казино, які захоплюють з перших хвилин

Фільми, в яких показали реальні казино

"Казино", 1995

Казино: The Riviera and The Landmark Hotel

Рейтинг IMDb: 8,2

Режисер: Мартін Скорсезе

Культовий кримінальний фільм Мартіна Скорсезе розповідає про життя Сема "Ейса" Ротстуйна – професійного букмекера, якого мафія ставить керувати престижним казино в Лас-Вегасі. Поруч із ним – його імпульсивний друг Ніккі Санторо, посланець мафії, що має слідкувати за порядком і забезпечувати інтереси "сім'ї". Та згодом корупційна імперія поступово починає розвалюється, ведучи до фатальної розплати.

"Казино": дивіться онлайн трейлер фільму

Історії успіху, які бачимо в улюблених фільмах, часто здаються далекими від реальності. Але інколи режисери черпають натхнення з реального життя. Slots City доводить: не все, що бачимо на екрані, – міф. У цьому ліцензійному онлайн-казино легко відчути себе головним героєм власного фільму.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

"Тринадцять друзів Оушена", 2007

Казино: The Bellagio

Рейтинг IMDb: 6,9

Режисер: Стівен Содерберг

Цього разу елітна команда аферистів не просто грабує – вона мститься. Безжальний бізнесмен Віллі Бенк зраджує одного з друзів Оушена, Рубена Тішкова, що призводить до серцевого нападу останнього. Денні збирає команду, щоб зруйнувати відкриття нового готелю-казино Бенка. План масштабний: підтасувати систему, зламати ігри, зірвати рейтинги казино, саботувати відкриття і влаштувати хаос, не завдавши шкоди звичайним людям.

"Тринадцять друзів Оушена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Казино "Рояль"", 2006

Казино: MGM Grand

Рейтинг IMDb: 8,0

Режисер: Мартін Кемпбелл

Бонд отримує статус 007 і своє перше завдання. Його ціль – фінансист міжнародних терористів. Щоб зупинити фінансові схеми злочинців, Бонд має виграти в нього у покерному турнірі в "Казино Рояль" у Чорногорії. На місії з ним працює Веспер Лінд, співробітниця казначейства, яка контролює державні кошти, вкладені у гру.

"Казино "Рояль"": дивіться онлайн трейлер фільму