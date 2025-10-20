Роль Ніка, яка є однією з головних, зіграв іспано-французький актор Габріель Гевара. Які ще фільми та серіали з ним подивитися, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Фільми та серіали з Габріелем Геварою

"Хартія"

Роль: Мануель

Це шведський драматичний фільм режисерки Аманди Кернелл. Саме його представили від Швеції як найкращий міжнародний повнометражний фільм на 93-й церемонії вручення премії Оскар, однак стрічка не увійшла до короткого списку.

У фільмі розповідається про матір двох дітей, яка викрадає їх і відвозить на острів Тенерифе, поки очікує на остаточне рішення щодо опіки після розлучення.

"Хартія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хіт"

Роль: Даріо

Події серіалу розгортаються у вигаданій середній школі в Мадриді. Це історія про нетрадиційного педагога, який розв'язує проблеми закладу. Протягом двох сезонів Габріель Гевара виконував одну з головних ролей.

"Хіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Завтра – це сьогодні"

Роль: молодий Чарлі

Улітку 1991 року в родини Гаспарів починається відпустка, але донька-підліток Лусія свариться з батьком і втікає зі своїм хлопцем. Раптом решту членів родини у морі застає гроза. Героям вдається повернутися на берег, але вони потрапляють у 2022 рік.

"Завтра – це сьогодні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жодна віднині"

Роль: Альберто

17-річна Альма разом зі своїми подругами Гретою і Натою незабаром має закінчити школу. Дівчата знаються з дитинства, вони весело проводять час, обговорюють батьків і стосунки. Однак усе змінюється, коли головна героїня заявляє в поліцію про сексуальне насильство.

"Жодна віднині": дивіться онлайн трейлер серіалу

